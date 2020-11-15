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يمينة الزغلامي: حرام عليكم الصورة المتداولة ليست لمحرزية العبيدي

Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 - 20:11 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - نفت النائب بمجلس نواب الشعب والقيادية بحركة النهضة يمينة الزغلامي أن تكون الصورة المتادولة على صفحات التواصل الإجتماعي والتي تظهر امرأة ترقد على سرير طبي على متن طائرة، تعود للقيادية بالحركة محرزية العبيدي.
و أكّدت الزغلامي في تدوينة سابقة أنّ محرزية العبيدي قد وصلت إلى فرنسا وأنّها متواجدة بين أبنائها في فرنسا.
وكانت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك نشرت صورة قيل أنها للعبيدي قبل نقلها بطائرة خاصة إلى فرنسا للعلاج ....


وكتبت الزغلامي في صفحتها على الفايسبوك التدوينة التالية:

"والله حرام أنا و زملائي هالة الحامي وسمير ديلو و جميلة الكسيكسي كنا في المطار قبل سفر السيدة محرزية العبيدي رفقة زوجها ربي يشفيها ويعافيها
والصورة المتداولة ليست لها
عيشكم رانا نحاربوا في وباء والناس موتى ومرضى ربي يشفيهم ويعافيهم كفوا عن التشويه
سيبوها محرزية سيبوها."





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