رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن في زيارة دولة الى قطر

باب نات - غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر السبت 14 نوفمبر 2020 أرض الوطن في اتجاه قطر ليؤدي زيارة دولة بدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .
وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى جانب والي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.
أربعة وزراء ومدير الصحة العسكرية يرافقون سعيّد
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية سيكون رئيس الدولة مرفوقا خلال هذه الزيارة بوفد يضم بالخصوص وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش إلى جانب الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي.
ووفق رصد اذاعة موزاييك ستكون محاور الزيارة إقتصادية بالأساس، فبالاضافة إلى وزير التجارة فإنّ للحفصي شراكات مهنية وإقتصادية سابقة مع القطريين.
ومن المتوقع أن يتم ابرام اتفاقية مع الجانب القطري في مشروع المدينة الصحية بالقيروان وفي تشغيل التونسيين بقطر.
وللإشارة فإنّ الوفد التونسي يضم كذلك مديرة الديوان نادية عكاشة والمستشاريْن الإقتصادي والديبلوماسي إضافة إلى فريق الاتّصال وممثلين عن الإعلام العمومي التونسي.
وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى جانب والي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.
أربعة وزراء ومدير الصحة العسكرية يرافقون سعيّد
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية سيكون رئيس الدولة مرفوقا خلال هذه الزيارة بوفد يضم بالخصوص وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش إلى جانب الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي.
ووفق رصد اذاعة موزاييك ستكون محاور الزيارة إقتصادية بالأساس، فبالاضافة إلى وزير التجارة فإنّ للحفصي شراكات مهنية وإقتصادية سابقة مع القطريين.
ومن المتوقع أن يتم ابرام اتفاقية مع الجانب القطري في مشروع المدينة الصحية بالقيروان وفي تشغيل التونسيين بقطر.
وللإشارة فإنّ الوفد التونسي يضم كذلك مديرة الديوان نادية عكاشة والمستشاريْن الإقتصادي والديبلوماسي إضافة إلى فريق الاتّصال وممثلين عن الإعلام العمومي التونسي.
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