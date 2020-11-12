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الوضع العام بالبلاد محور لقاء سعيّد بالمشيشي

Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 - 16:46 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتناول اللقاء وفق بلاغ رئاسة الجمهورية, الوضع العام بالبلاد وخاصّة منه الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وأكّد رئيس الجمهورية على أهمية إيجاد حلول جذرية للمشاكل المطروحة، داعيا إلى اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة هذه الأوضاع تقطع مع المقاربات السابقة التي أثبت التاريخ فشلها.


وتناول اللقاء أيضا الوضع المالي وخاصة مشروع قانون المالية التعديلي ومشروع قانون المالية للسنة القادمة. كما تمّ التطرق إلى تطورات الوضع الصحي في مختلف جهات البلاد، وقد تمّ التأكيد على ضرورة اتخاذ مبادرات جديدة كلّما استوجب الأمر ذلك.



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