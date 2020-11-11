وزير الصحة: استقرار طفيف في المعدل العام لعدد الإصابات بفيروس كورونا

''أمر وزاري للتبيلغ عن وفيات كورونا كلّ 24 ساعة''

مستعدون لإقناء تلاقيح الكورونا في أقرب الآجال

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي في لقاء إعلامي بقصر الحكومة بالقصبة الأربعاء 11 نوفمبر 2020، وجود ''استقرار طفيف في المعدل العام لعدد الإصابات بفيروس كورونا''، مشيرا إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزراء الحكومة تقديم تقرير على الوضع العام الوبائي في البلاد وحالات الوفيات .وأكد الوزير أنه قد يتم على ضوء تقييم نتائج الإجراءات الصحية والحكومية المتخذة إلى غاية 15 نوفمبر 2020، التعديل في إجراءات مكافحة انتشار كورونا على غرار حظر الجولان وتوقيته.. وذلك حسب تطوّر الوضع الوبائي.أعلن وزير الصحة فوزي مهدي إثر إجتماع مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، أن الوزارة تقوم بالإبلاغ عن عدد الوفيات بطريقة صحيحة مجمّعة، مشيرا إلى وجود منظومة لتتبع الحالات بصورة دقيقة.من جانبها أشارت نصاف بن علية رئيسة مرصد الأمراض المستجدة والجديدة أن تأخر الإعلان عن حالات الوفاة مرتبط بتوقيت انتهاء التحاليل والأخطاء في بعض الأسماء، مؤكّدة وجود أمر صادر عن وزير الصحة يفرض التبليغ عن حالات الوفاة كلّ 24 ساعة.وأقر وزير الصحة فوزي مهدي أن هناك 11 تلقيح خاص بفيروس كورونا في طور التجارب من بينهم التلقيح الذي أعلنت عنه شركة فايزر" الأمريكية .وقال الوزير نحن مستعدون من الناحية المادية والعلمية لإتخاذ كل الاجراءات الازمة لاقتناء التلاقيح في اقرب الاجال .وأكّد الوزير أن هناك لجنة صلب وزارة الصحة خاصّة بمتابعة التلاقيح وهي بصدد متابعة ملف هذا التلقيح الفعالوكانت شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية قد أعلنا التوصل إلى تطوير لقاح ضدّ فيروس كورونا تصل فعاليته إلى نسبة 90 بالمائة.