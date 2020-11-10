على اثر وفاة عريقات... رئيس الجمهورية يوجّه رسالة تعزية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس

باب نات -

على إثر وفاة الدكتور صائب عريقات، أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 رسالة تعزية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تقدّم فيها، له وللشعب الفلسطيني الشقيق، بخالص العزاء وأصدق عبارات المواساة والتضامن، راجيا من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.واستحضر رئيس الدولة، في هذا المصاب الجلل، مناقب رجل من رجالات فلسطين البررة الذين عاهدوا الله على الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة وتركوا بصمات خالدة في تاريخ فلسطين المشرف ستذكرها الأجيال المقبلة بكلّ فخر.وكان القيادي الفلسطيني البارز صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، قد توفي الثلاثاء، في مشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا".وجاءت وفاة عريقات، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا في الثامن من الشهر الماضي.وسبق إصابة القيادي الفلسطيني، بـ"كورونا"، تعرضه لمرض نادر، استدعى زراعة رئتين له، في عملية أجريت بالولايات المتحدة، عام 2017.