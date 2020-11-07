عبد اللطيف المكي في وحش الشاشة: راشد الغنوشي هو نقطة ضعف النهضة

باب نات -

"- إستقالتي من النهضة ليست مستحيلة...وهي أبغض الحلال...!!!

- المطلوب أن يتخلى الشيخ راشد الغنوشي عن رئاسة النهضة بدون أية شروط...وشرط ترشيحه لرئاسة الجمهورية مقابل التخلي مرفوض تماما...!!

- عبير موسي كذبة إعلامية وظاهرة صوتية...!

- ليس صحيحا أن الشيخ راشد الغنوشي أنقذنا من السجون ومن السيناريو المصري...بل هو نقطة ضعف النهضة...!

- عبد الله القلال أجرم في حقنا وتلوثت يداه بدمائنا...ولن نتصالح معه بدون اعتراف واعتذار...ومحمد الغرياني كفر عن أخطائه واستوعب الدرس ولم يكابر لذلك أحترمه...!

- السيد عبد الكريم الهاروني أساء للحركة وللديمقراطية بتوظيف مجلس الشورى لخدمة الغنوشي...!

وفي الجزء الثاني من الحلقة...مواجهة بين عبد اللطيف المكي ولطفي العماري...نقاش فرجوي راقي ومحترم رغم شراسته و حدّته..."

يستضيف سمير الوافي مساء الأحد 8 نوفمبر القيادي بحركة النهضة والوزير السابق عبد اللطيف المكي .