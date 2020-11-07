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عبد اللطيف المكي في وحش الشاشة: راشد الغنوشي هو نقطة ضعف النهضة

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 13:22 قراءة: 0 د, 41 ث
باب نات - يستضيف سمير الوافي مساء الأحد 8 نوفمبر القيادي بحركة النهضة والوزير السابق عبد اللطيف المكي .

وهذا بعض ما صرّح به المكي في البرنامج وفق تدوينة لسمير الوافي:


"- إستقالتي من النهضة ليست مستحيلة...وهي أبغض الحلال...!!!
- المطلوب أن يتخلى الشيخ راشد الغنوشي عن رئاسة النهضة بدون أية شروط...وشرط ترشيحه لرئاسة الجمهورية مقابل التخلي مرفوض تماما...!!
- عبير موسي كذبة إعلامية وظاهرة صوتية...!
- ليس صحيحا أن الشيخ راشد الغنوشي أنقذنا من السجون ومن السيناريو المصري...بل هو نقطة ضعف النهضة...!
- عبد الله القلال أجرم في حقنا وتلوثت يداه بدمائنا...ولن نتصالح معه بدون اعتراف واعتذار...ومحمد الغرياني كفر عن أخطائه واستوعب الدرس ولم يكابر لذلك أحترمه...!
- السيد عبد الكريم الهاروني أساء للحركة وللديمقراطية بتوظيف مجلس الشورى لخدمة الغنوشي...!
وفي الجزء الثاني من الحلقة...مواجهة بين عبد اللطيف المكي ولطفي العماري...نقاش فرجوي راقي ومحترم رغم شراسته و حدّته..."



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