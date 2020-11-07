العلوي للفتيتي: كان عليك أن تستحي من مهاجمة مخلوف في الاعلام وانت تعرف أنه لن ينال حق الردّ، انت أصغر منه بكثير!

باب نات - استنكر الجمعة 7 نوفمبر، القيادي بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، تهجم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على سيف الدين مخلوف والتصريح بانه يستحي من انه نائب رئيس في برلمان فيه مخلوف.
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة التي ترأسها الفتيتي، قال مخلوف مخاطبا الفتيتي "كان عليك أن تستحى من مهاجمة سيف مخلوف في وسيلة اعلام تعرف أنه لن ينال حق الردّ فيها، كان عليك ان تستحي من توظيف صفتك لخدمة كتل لنهش ائتلاف الكرامة".
وتابع موجها كلامه للفتيتي" مخلوف وقف في وجه بن علي وجلاديه كما يقف اليوم في وجه ازلام بن علي وازلام ازلامه وكان من الذين شاركوا ليكون لك شرف اعتلاء هذا الكرسي لكنك تثبت انك أصغر منه بكثير".
وأضاف معاتبا الفتيتي على تهجمه على مخلوف "الغنوشي جلس وهو يتلقي الخناجر لعشرين ساعة ولم يزد في النهاية سمعتكم وسأصلح من نفسي اما انت لمجرد تدوينة تخرج للتهجم على زميلك ومغالطة الجميع".
يذكر أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي قال الجمعة 6 نوفمبر، إنه يستحي من كونه نائب رئيس لبرلمان فيه النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.
وخلال استضافته على أمواج اذاعة اي أف أم، اتهم الفتيتي سيف مخلوف باعتماد أسلوب عنيف تجاه الجميع مضيفا بأن مخلوف يتصرّف بعنجهية تضّر بصورة البرلمان.
وكان مكتب مجلس النواب اطلع خلال اجتماعه المنعقد مساء الاربعاء ،على مراسلة للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص الشكوى التي تقدّمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كما عاين المكتب المؤيّدات التي تقدّمت بها النائبة المذكورة، واعتبر أن ما أتاه النائب سيف الدين مخلوف من قبيل العنف، وقرّر إدانته، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب .
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة التي ترأسها الفتيتي، قال مخلوف مخاطبا الفتيتي "كان عليك أن تستحى من مهاجمة سيف مخلوف في وسيلة اعلام تعرف أنه لن ينال حق الردّ فيها، كان عليك ان تستحي من توظيف صفتك لخدمة كتل لنهش ائتلاف الكرامة".
وتابع موجها كلامه للفتيتي" مخلوف وقف في وجه بن علي وجلاديه كما يقف اليوم في وجه ازلام بن علي وازلام ازلامه وكان من الذين شاركوا ليكون لك شرف اعتلاء هذا الكرسي لكنك تثبت انك أصغر منه بكثير".
وأضاف معاتبا الفتيتي على تهجمه على مخلوف "الغنوشي جلس وهو يتلقي الخناجر لعشرين ساعة ولم يزد في النهاية سمعتكم وسأصلح من نفسي اما انت لمجرد تدوينة تخرج للتهجم على زميلك ومغالطة الجميع".
يذكر أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي قال الجمعة 6 نوفمبر، إنه يستحي من كونه نائب رئيس لبرلمان فيه النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.
وخلال استضافته على أمواج اذاعة اي أف أم، اتهم الفتيتي سيف مخلوف باعتماد أسلوب عنيف تجاه الجميع مضيفا بأن مخلوف يتصرّف بعنجهية تضّر بصورة البرلمان.
وكان مكتب مجلس النواب اطلع خلال اجتماعه المنعقد مساء الاربعاء ،على مراسلة للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص الشكوى التي تقدّمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كما عاين المكتب المؤيّدات التي تقدّمت بها النائبة المذكورة، واعتبر أن ما أتاه النائب سيف الدين مخلوف من قبيل العنف، وقرّر إدانته، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب .
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