المكتب الجامعي ينشر القائمة الدولية للحكام لسنة 2021

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حكمات الساحة

الحكمات المساعدات

كرة القدم الشاطئية

كرة القدم داخل القاعات

- هيثم قيراط- الصادق السالمي- يوسف السرايري- يسري بوعلي- محرز المالكي- نعيم حسني- امير لوصيف- خليل الحساني- يامن الملولشي- محمد باكير- ايمن إسماعيل- فوزي الجريدي- امين برك الله- يوسف جامي- درصاف قنواطي- أسماء شوشان- هادية عمارة- هدى عفين- ايمان محمد- رحمة علويني- نسرين الورتاني- عصام بوصبيح- محمد الحبيب هيبة- حمدي بشير- نبيل قديش- ايمن كمون- أكرم الهنتاتيكما قرر المكتب الجامعي احداث بعض التغييرات في مستوى الإدارة الوطنية للتحكيم وقع بموجبها تعيين الاتي ذكرهم :- السيد ياسين حروش : رئيس لجنة التكوين والرسكلة والامتحانات- السيد أنور هميلة : نائب رئيس اول لجنة التكوين والرسكلة والامتحانات- السيد مراد بن حمزة : نائب رئيس ثان للجنة التكوين والرسكلة والامتحانات- السيد سعيد الكردي : رئيس لجنة تعيينات بطولة الهواة المستوى الأول- السيد محسن بالعيد : رئيس لجنة تعيينات بطولة الهواة المستوى االثاني