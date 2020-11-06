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المكتب الجامعي ينشر القائمة الدولية للحكام لسنة 2021

Publié le Vendredi 06 Novembre 2020 - 19:12 قراءة: 0 د, 57 ث
باب نات - صادق المكتب الجامعي على القائمة الدولية للحكام 2021 وكانت على النحو التالي:


حكام الساحة

- هيثم قيراط
- الصادق السالمي
- يوسف السرايري
- يسري بوعلي
- محرز المالكي
- نعيم حسني
- امير لوصيف

الحكام المساعدين
- خليل الحساني
- يامن الملولشي
- محمد باكير
- ايمن إسماعيل
- فوزي الجريدي
- امين برك الله
- يوسف جامي

حكمات الساحة
- درصاف قنواطي
- أسماء شوشان
- هادية عمارة

الحكمات المساعدات
- هدى عفين
- ايمان محمد
- رحمة علويني
- نسرين الورتاني

كرة القدم الشاطئية
- عصام بوصبيح
- محمد الحبيب هيبة
- حمدي بشير

كرة القدم داخل القاعات
- نبيل قديش
- ايمن كمون
- أكرم الهنتاتي


كما قرر المكتب الجامعي احداث بعض التغييرات في مستوى الإدارة الوطنية للتحكيم وقع بموجبها تعيين الاتي ذكرهم :

- السيد ياسين حروش : رئيس لجنة التكوين والرسكلة والامتحانات
- السيد أنور هميلة : نائب رئيس اول لجنة التكوين والرسكلة والامتحانات
- السيد مراد بن حمزة : نائب رئيس ثان للجنة التكوين والرسكلة والامتحانات
- السيد سعيد الكردي : رئيس لجنة تعيينات بطولة الهواة المستوى الأول
- السيد محسن بالعيد : رئيس لجنة تعيينات بطولة الهواة المستوى االثاني

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