المكتب الجامعي ينشر القائمة الدولية للحكام لسنة 2021

باب نات - صادق المكتب الجامعي على القائمة الدولية للحكام 2021 وكانت على النحو التالي:
حكام الساحة
- هيثم قيراط
- الصادق السالمي
- يوسف السرايري
- يسري بوعلي
- محرز المالكي
- نعيم حسني
- امير لوصيف
الحكام المساعدين
- خليل الحساني
- يامن الملولشي
- محمد باكير
- ايمن إسماعيل
- فوزي الجريدي
- امين برك الله
- يوسف جامي
حكمات الساحة
- درصاف قنواطي
- أسماء شوشان
- هادية عمارة
الحكمات المساعدات
- هدى عفين
- ايمان محمد
- رحمة علويني
- نسرين الورتاني
كرة القدم الشاطئية
- عصام بوصبيح
- محمد الحبيب هيبة
- حمدي بشير
كرة القدم داخل القاعات
- نبيل قديش
- ايمن كمون
- أكرم الهنتاتي
كما قرر المكتب الجامعي احداث بعض التغييرات في مستوى الإدارة الوطنية للتحكيم وقع بموجبها تعيين الاتي ذكرهم :
- السيد ياسين حروش : رئيس لجنة التكوين والرسكلة والامتحانات
- السيد أنور هميلة : نائب رئيس اول لجنة التكوين والرسكلة والامتحانات
- السيد مراد بن حمزة : نائب رئيس ثان للجنة التكوين والرسكلة والامتحانات
- السيد سعيد الكردي : رئيس لجنة تعيينات بطولة الهواة المستوى الأول
- السيد محسن بالعيد : رئيس لجنة تعيينات بطولة الهواة المستوى االثاني
حكام الساحة
- هيثم قيراط
- الصادق السالمي
- يوسف السرايري
- يسري بوعلي
- محرز المالكي
- نعيم حسني
- امير لوصيف
الحكام المساعدين
- خليل الحساني
- يامن الملولشي
- محمد باكير
- ايمن إسماعيل
- فوزي الجريدي
- امين برك الله
- يوسف جامي
حكمات الساحة
- درصاف قنواطي
- أسماء شوشان
- هادية عمارة
الحكمات المساعدات
- هدى عفين
- ايمان محمد
- رحمة علويني
- نسرين الورتاني
كرة القدم الشاطئية
- عصام بوصبيح
- محمد الحبيب هيبة
- حمدي بشير
كرة القدم داخل القاعات
- نبيل قديش
- ايمن كمون
- أكرم الهنتاتي
كما قرر المكتب الجامعي احداث بعض التغييرات في مستوى الإدارة الوطنية للتحكيم وقع بموجبها تعيين الاتي ذكرهم :
- السيد ياسين حروش : رئيس لجنة التكوين والرسكلة والامتحانات
- السيد أنور هميلة : نائب رئيس اول لجنة التكوين والرسكلة والامتحانات
- السيد مراد بن حمزة : نائب رئيس ثان للجنة التكوين والرسكلة والامتحانات
- السيد سعيد الكردي : رئيس لجنة تعيينات بطولة الهواة المستوى الأول
- السيد محسن بالعيد : رئيس لجنة تعيينات بطولة الهواة المستوى االثاني
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