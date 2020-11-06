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رئيس الحكومة يشرف على اجتماع موسّع للهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا

Publié le Vendredi 06 Novembre 2020 - 17:15 قراءة: 0 د, 43 ث
باب نات - أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 06 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع موسّع للهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا للاطلاع على مستجدات الوضع الوبائي بالبلاد و التعاطي مع الجائحة حسب التطوّرات.

وأشار رئيس الحكومة أن الاجتماعات بخصوص أزمة الكوفيد-19 تكاد تكون يومية نظرا للوضع الوبائي الدقيق، ولمتابعة الإجراءات التي يتمّ اتخاذها، للتجديد فيها أو تعديلها تباعا حسب ما تقتضيه الحالة الوبائية للبلاد.


وأوضح هشام مشيشي أن تركيبة الحضور لاجتماعات الكوفيد -19 تكون حسب المعطيات والتطوّرات لذلك نجد من ضمن الحضور اليوم وزير العدل ووزير الشؤون الدينية وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وأفاد مدير معهد باستور الهاشمي الوزير أن الاجتماع يأتي لتتبّع الحالة الوبائية على ضوء الإجراءات المتّخذة مؤخرا، مؤكدا انه وقع التداول في عديد القضايا منها سياسة الدولة ووزارة الصحة بالخصوص لتوفير أسرّة الانعاش ومراكز إيواء.
واعتبر الهاشمي الوزير ان الوضع لايزال دقيقا وانه بتضافر جهود الجميع يمكن الحد من انتشار الفيروس.

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