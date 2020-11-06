بعد مهاجمته لسيف مخلوف، أنصار عبير موسي يدعون حسونة الناصفي الي عدم الركوب على الأحداث

باب نات - هاجم الخميس 5 نوفمبر، رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي، النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وندّد تنديدا شديدا بما وصفه تحريضا من سيف مخلوف على النواب ومسّا من اعتبارهم وقذفا له.
كما ندّد حسونة الناصفي في بيان له، بما اعتبره عنفا لفظيا وتهجّما غير أخلاقي على النواب ينم عن درجة حقد مبطّنة لدى سيف الدين مخلوف الذي يتعمّد الإمعان في اهانة نواب الشعب والتحريض عليهم والاصرار على الاعتداء عليهم بأقوال وكتابات حسب البيان.
ودعا الناصفي رئاسة مجلس نواب الشعب ومكتبه الي اتخاذ موقف حاسم من "هذه التجاوزات الخطيرة" وتحميل صاحبها وكل من يتعمد التغطية عليها مسؤولية تبعاتها وما تمثله من خطر على المسار الديمقراطي وما تنذر به من عنف سياسي.
وسخر عديد المناصرين للحزب الدستوري الحر من بيان كتلة الاصلاح متّهمين حسونة الناصفي بمحاولة الركوب على انتصارات عبير موسي بعد انتزاعها قرارا بادانة ممارسات سيف مخلوف ضدّها خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد الاربعاء برئاسة طارق الفتيتي.
يذكر أن سيف الدين مخلوف استنكر ما وصفه دورا قذرا لطارق الفتيتي باستغلال صفته كنائب رئيس مجلس النواب خدمة لعبير موسي باصدار قرار ادانة له دون منحه حقّ الدفاع عن نفسه مقابل منح عبير موسي حوالي 5 ساعات لتوجه اتهامات كاذبة حسب تقديره.
كما ندّد حسونة الناصفي في بيان له، بما اعتبره عنفا لفظيا وتهجّما غير أخلاقي على النواب ينم عن درجة حقد مبطّنة لدى سيف الدين مخلوف الذي يتعمّد الإمعان في اهانة نواب الشعب والتحريض عليهم والاصرار على الاعتداء عليهم بأقوال وكتابات حسب البيان.
ودعا الناصفي رئاسة مجلس نواب الشعب ومكتبه الي اتخاذ موقف حاسم من "هذه التجاوزات الخطيرة" وتحميل صاحبها وكل من يتعمد التغطية عليها مسؤولية تبعاتها وما تمثله من خطر على المسار الديمقراطي وما تنذر به من عنف سياسي.
وسخر عديد المناصرين للحزب الدستوري الحر من بيان كتلة الاصلاح متّهمين حسونة الناصفي بمحاولة الركوب على انتصارات عبير موسي بعد انتزاعها قرارا بادانة ممارسات سيف مخلوف ضدّها خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد الاربعاء برئاسة طارق الفتيتي.
يذكر أن سيف الدين مخلوف استنكر ما وصفه دورا قذرا لطارق الفتيتي باستغلال صفته كنائب رئيس مجلس النواب خدمة لعبير موسي باصدار قرار ادانة له دون منحه حقّ الدفاع عن نفسه مقابل منح عبير موسي حوالي 5 ساعات لتوجه اتهامات كاذبة حسب تقديره.
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