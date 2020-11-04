   Abdelhalim Hafed - الويل الويل  

إصدار طابع بريدي حول موضوع "القصور الصحراويّـة بالجنوب التونسي"

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 11:47 قراءة: 0 د, 39 ث
يصدر البريد التـونسي يوم 05 نوفمبر 2020، طابعا بريديا لأحد القصور الصحراوية الممتدة على كامل الجنوب الغربي للبلاد التونسية وهو "قصر أولاد سلطان بتطاوين"، وذلك بمناسبة إدراج قصور الجنوب التونسي في القائمة التمهيدية للتراث الثقافي المادي العالمي للمنظمة الأممية اليونسكو ولمزيد التعريف بالمواقع الأثرية التي تمثل أحد مكوّنات المخزون الثقافي والسياحي لبلادنا.

وفي إطار تجديد الطوابع البريدية التونسية، تم في هذا الإصدار اعتماد تقنية تكنولوجيا الواقع المعزّز "Réalité Augmentée". ولاكتشاف هذه التقنيــة الجديدة، يكفي تحميـل التطبيقـة "Tunisia Stamps" المتــوفرة على App Store وPlay Store والتعرّف على المحتوى الرّقمي المتعلق بموضوع الطــابع البريدي.


مع العلم وأنه سيتم عرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم 05 نوفمبر 2020 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنات باستعمال مــــختلف وســــائل الـــدفـــع الالكتـــروني مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214395



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 | 18 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:21 14:57 12:10 06:46 05:18
22°
 23° % 64 :الرطــوبة
تونــس 17°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
23°-1725°-1723°-1824°-1626°-17
  • Avoirs en devises
    21133,1

  • (3 nov)
  • Jours d'importation
    143
  •              1 € = 3,23038 DT        1$ =2,77735 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 nov)   595,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة