إصدار طابع بريدي حول موضوع "القصور الصحراويّـة بالجنوب التونسي"

يصدر البريد التـونسي يوم 05 نوفمبر 2020، طابعا بريديا لأحد القصور الصحراوية الممتدة على كامل الجنوب الغربي للبلاد التونسية وهو "قصر أولاد سلطان بتطاوين"، وذلك بمناسبة إدراج قصور الجنوب التونسي في القائمة التمهيدية للتراث الثقافي المادي العالمي للمنظمة الأممية اليونسكو ولمزيد التعريف بالمواقع الأثرية التي تمثل أحد مكوّنات المخزون الثقافي والسياحي لبلادنا.وفي إطار تجديد الطوابع البريدية التونسية، تم في هذا الإصدار اعتماد تقنية تكنولوجيا الواقع المعزّز "Réalité Augmentée". ولاكتشاف هذه التقنيــة الجديدة، يكفي تحميـل التطبيقـة "Tunisia Stamps" المتــوفرة على App Store وPlay Store والتعرّف على المحتوى الرّقمي المتعلق بموضوع الطــابع البريدي.مع العلم وأنه سيتم عرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم 05 نوفمبر 2020 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنات باستعمال مــــختلف وســــائل الـــدفـــع الالكتـــروني مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.