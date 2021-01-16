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السيرة الذاتية لرئيس الحكومة هشام المشيشي

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 16:30 قراءة: 0 د, 26 ث
شغل رئيس الحكومة هشام المشيشي (من مواليد جانفي 1974)، وزيرا للداخلية في حكومة تصريف الأعمال في صائفة 2020 ، وخطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية.

وتقلد المشيشي خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل أيضا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.


وهو متحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة بتونس وعلى الماجستير في الادارة العمومية من المدرسة الوطنية للادارة بسترازبورغ.



Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 207867

Sarih  (Tunisia)  |Mardi 25 Août 2020 à 10h 19m |           
@chikhaoui tarek
تو تحب نقول لك تكذب عيني عينك ما تحشمش والا عميت وصار لك حاجة في مخك؟؟؟
كانك تكذب نقول لك احشم على روحك وما تغطيش السمس بعين الغربال وكان صوطيط في مخك برا داوي روحك، تو الساهد عندو جنسية فرنسية هذا نهضاوي؟؟؟ المهدي بن جمعة نهضاوي؟؟؟, الفخفاخ نهضاوي؟؟؟؟, يا راجل احشم على روحك
علي العريض عندو جنسية فرنسية؟, حمادي الجبالي عندو جنسية فرنسية؟؟؟ وغيرهم

SOS12  (Tunisia)  |Samedi 22 Août 2020 à 15h 34m |           
Mechichi

Tant que Nahdha est en dehors du gvt tout le reste accepte Michichi ou autres
Vous verrez une stabilité de toutes les parties
Il demeure que Mechichi est un commis d'Etat et à l'avance il a exclu des sommités Abdelkefi Marzouk et d'autres.
Sa difficile réussite est tributaire d'un planificateur universel au gvt qui conduit le groupe finance economie.
Il faut noter que Nahdha et tous les participants aux anciens gvts ont préparé le terrain pour les nouvaux.

Essoltan  (France)  |Dimanche 26 Juillet 2020 à 20h 35m |           

Lechef  ()  |Dimanche 26 Juillet 2020 à 09h 02m |           
Est-ce que c'est le bon profil pour assurer le poste de chef de gouvernement ?
Chacun d'entre-nous a son avis qui est différent de celui de l'autre . Seuls les résultats du futur pourraient nous répondre

Karimyousef  (France)  |Samedi 25 Juillet 2020 à 22h 32m |           
ان شاء الله خير.

Fessi425  (Tunisia)  |Samedi 25 Juillet 2020 à 22h 14m |           
إن شاء الله تكون حكومة نظيفة بدون يهود و لا متجنسين و لا مستغلين نفوذهم للتسلط على الناس



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

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