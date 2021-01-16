السيرة الذاتية لرئيس الحكومة هشام المشيشي

شغل رئيس الحكومة هشام المشيشي (من مواليد جانفي 1974)، وزيرا للداخلية في حكومة تصريف الأعمال في صائفة 2020 ، وخطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية.وتقلد المشيشي خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل أيضا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.وهو متحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة بتونس وعلى الماجستير في الادارة العمومية من المدرسة الوطنية للادارة بسترازبورغ.