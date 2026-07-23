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ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى "الانذار الكبير" يوم الجمعة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 22:22 قراءة: 0 د, 35 ث
      
من المتوقع، ان تكون ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين، الجمعة، في مستوى درجة الانذار الكبير، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة.



و صنفت خارطة لليقظة، صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الخميس، ولايات باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ومدنين، في مستوى درجة انذار عادية، مما يستوجب الحذر عند ممارسة انشطة مرتبطة بالعوامل الجوية.

ومن المتوقع ان تسود بقية الولايات (بنزرت وتونس ونابل وسوسة والمنستير)، حالة جوية عادية.


ومن المنتظر ان يكون الطقس،غدا الجمعة، حارا مع هبوب الشهيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. كما سيتميز الوضع الجوي بهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كلم في الساعة في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية.




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