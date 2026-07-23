الصوناد: تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بعدد من المناطق بسوسة

تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إقليم سوسة، حرفاءها انه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من المناطق وذلك إثر العطب الفجئي بقناة التوزيع الرئيسية قطر 300 مم والذي جدّ اليوم الخميس.وستشمل الاضطرابات،حسب البلاغ، المستشفى الجامعي فرحات حشاد و أحياء جوهرة و صفاياو حي التعمير و بئر الشباك و حي بوخزر و حي العوينة و شارع محمد الغزالي وشارع محمد القروي بمعتمدية جوهرة.واوضحت الشركة أن المصالح الفنية تقوم حاليا بأشغال الإصلاح اللازمة بصفة متواصلة، على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم غد الجمعة .