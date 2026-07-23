"رويترز": قراصنة صوماليون اختطفوا سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن على متنها 8 ألمان و10 فلبينيين

أفاد اثنان من سكان منطقة بونتلاند الصومالية لوكالة "رويترز"، يوم الخميس، بأن سفينة تجارية اختطفت الأسبوع الماضي في المياه اليمنية بخليج عدن باتت حاليا في قبضة قراصنة صوماليين.وتحمل السفينة اسم "إم. تي. أسانا" وهي ناقلة وقود ومواد كيميائية ترفع علم تنزانيا.وقال مصدر تحدث لـ"رويترز" ووصف نفسه بأنه قرصان سابق، إن هناك طاقما من 20 فردا على السفينة "إم. تي. أسانا" بينهم ثمانية من ألمانيا وعشرة من الفلبين.ووفق الوكالة، شاهد الساكن الآخر القراصنة وهم ينقلون طعاما إلى السفينة المخطوفة.وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد قالت يوم السبت الماضي، إن أفرادا غير مصرح لهم اعتلوا سفينة في خليج عدن وجرى توجيهها إلى المياه الصومالية، وصنفت الواقعة على أنها اختطاف.وأفادت الهيئة بأن السفينة تعرضت لعملية "اختطاف" الجمعة خلال إبحارها شرقا في خليج عدن على بعد 65 ميلا بحريا جنوب مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اليمنية.والجمعة، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية في بيان، أنها تتابع "حادثة الاستيلاء على ناقلة النفط "أسانا" إثر تعرضها لعملية قرصنة نفذتها مجموعة من القراصنة الصوماليين.وشهدت السواحل الصومالية نشاطا واسعا لعمليات القرصنة بين عامي 2008 و2018 قبل أن تتراجع لسنوات، لتعود مجددا للظهور منذ أواخر عام 2023 بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.