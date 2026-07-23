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القبض على المتورط في الاعتداء على شواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بمقبرة الجلاز (مصدر قضائي)

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 20:31 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أفاد مصدر قضائي اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر مركز الأمن الوطني بسيدي البشير يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026 بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلاز، وتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة.

وأضاف المصدر ذاته أنه ولمزيد تعميق الابحاث تم تعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها.


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