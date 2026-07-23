بطولة إفريقيا للجيدو للأصاغر: تونس تنهي مشاركتها ثالثة بـ10 ميداليات بينها ذهبيتان

أنهى المنتخب التونسي للجيدو للأصاغر مشاركته فيالمقامة بالمغرب في، بعد حصده، منهاوجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق:(وزن أكثر من 70 كلغ)، بعد فوزها في النهائي على الجزائريةبحركة(وزن أقل من 40 كلغ)، إثر تفوقها في النهائي على الجزائريةبحركةأما الميدالية الفضية، فكانت من نصيبفي وزن أقل من 63 كلغ، بعد خسارتها في النهائي أمام المصريةوجاءت الميداليات البرونزية السبع عبر:(أقل من 66 كلغ)(أقل من 73 كلغ)(أقل من 81 كلغ)(أقل من 90 كلغ)(أكثر من 90 كلغ)(أقل من 52 كلغ)(أقل من 70 كلغ).