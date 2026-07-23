بطولة إفريقيا للجيدو للأصاغر: تونس تنهي مشاركتها ثالثة بـ10 ميداليات بينها ذهبيتان
أنهى المنتخب التونسي للجيدو للأصاغر مشاركته في بطولة إفريقيا المقامة بالمغرب في المركز الثالث، بعد حصده 10 ميداليات، منها ذهبيتان وفضية و7 برونزيات.
وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق:
* آية الشايب (وزن أكثر من 70 كلغ)، بعد فوزها في النهائي على الجزائرية نورسين علال بحركة وازاري.
* يسرى بنور (وزن أقل من 40 كلغ)، إثر تفوقها في النهائي على الجزائرية نرجس مزيز بحركة يوكو.
أما الميدالية الفضية، فكانت من نصيب رنيم بن سليمان في وزن أقل من 63 كلغ، بعد خسارتها في النهائي أمام المصرية داليدا الغرباوي.
وجاءت الميداليات البرونزية السبع عبر:
* إلياس زقطة (أقل من 66 كلغ)
* محمد إلياس العرفاوي (أقل من 73 كلغ)
* أيوب العرفاوي (أقل من 81 كلغ)
* علي القصوري (أقل من 90 كلغ)
* إياد العيساوي (أكثر من 90 كلغ)
* إيمان الفندري (أقل من 52 كلغ)
* خديجة الطرابلسي (أقل من 70 كلغ).
وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق:
* آية الشايب (وزن أكثر من 70 كلغ)، بعد فوزها في النهائي على الجزائرية نورسين علال بحركة وازاري.
* يسرى بنور (وزن أقل من 40 كلغ)، إثر تفوقها في النهائي على الجزائرية نرجس مزيز بحركة يوكو.
أما الميدالية الفضية، فكانت من نصيب رنيم بن سليمان في وزن أقل من 63 كلغ، بعد خسارتها في النهائي أمام المصرية داليدا الغرباوي.
وجاءت الميداليات البرونزية السبع عبر:
* إلياس زقطة (أقل من 66 كلغ)
* محمد إلياس العرفاوي (أقل من 73 كلغ)
* أيوب العرفاوي (أقل من 81 كلغ)
* علي القصوري (أقل من 90 كلغ)
* إياد العيساوي (أكثر من 90 كلغ)
* إيمان الفندري (أقل من 52 كلغ)
* خديجة الطرابلسي (أقل من 70 كلغ).
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