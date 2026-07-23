وزير الشباب والرياضة يجتمع بأعضاء المكتب الجامعي للجامعة التونسية للجودو

اطلع وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي على وضعية الجامعة التونسية للجودو واحتياجاتها المادية واللوجستية الى جانب استعداداتها للاستحقاقات الرياضية الدولية القادمة وأهمها الألعاب الأولمبية لوس انجلس 2028، وذلك لدى إستقباله اليوم الخميس لأعضاء المكتب الجامعي ممثلا في رئيس الجامعة اسكندر حشيشة وامين المال محمد حرحيرة والمدرّب الوطني أنيس الونيفي.وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع توجه سلطة الاشراف نحو الترفيع في المنح المسندة للجمعيات والانطلاق بداية من سنة 2027 بتفويض الاعتمادات لها لاقتناء التجهيزات الخصوصية وفق الاحتياجات والمعايير الفنية الدولية، داعيا الجامعة التونسية للجودو وبقية الجامعات الرياضية الى العمل على استهداف الجمعيات الاكثر تحقيقا للنتائج والرياضيين المرشحين لان يكونوا مشروع أبطال عالميين وأولمبيين قادرين على اعلاء الراية الوطنية وتشريف تونس ورياضة الجودو بصفة خاصة على غرار أنيس الونيفي ونهال شيخ روحو وفيصل جاب الله، وافرادهم باهتمام ودعم خاصّين على كل المستويات معتبرا ان سنة 2027 تعدّ السنة الأهم على مستوى الميزانية والاعداد البدني للرياضيين باعتبارها سنة تحضيرية للألعاب الأولمبية 2028 وهو ما يستوجب الاعداد الجيد لها من اجل تحقيق التألق وحصد التتويجات.وحضر الجلسة كل من رئيسة الديوان نرجس بالطيفة والمكلف بتسيير الإدارة العامة للرياضة احسان الزوق ومدير الهياكل الرياضية محمد علي النفزي وعدد من إطارات الوزارة .