المجلس الدولي للفدرالية الدولية لقرى الأطفال "س و س" يصادق على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفدرالية بطلب من تونس

صادق اجتماع المجلس الدولي للفدرالية الدولية لقرى الأطفال "س و س"، على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفدرالية، وذلك بطلب من تونس، وفق ما أعلنه رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، محمد مقديش.وأوضح مقديش أن المصادقة على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفدرالية الدولية لقرى الأطفال "س و س"، تمت خلال الاجتماع المنعقد منذ يوم الثلاثاء الماضي بالنمسا، على أن يعرض هذا القرار على مصادقة الجلسة العامة المقبلة للفدرالية.ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز انفتاح الفدرالية الدولية على مختلف مكوناتها وبرامجها حول العالم، وتثمينًا لحضور اللغة العربية ضمن فضاء المنظمة، بما يدعم مزيدًا من التواصل والتفاعل بين مختلف الهياكل الوطنية التابعة لها.ومن جهة أخرى، أفاد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، وعضو الفدرالية بأن المجلس الدولي قرر عقد اجتماعه المقبل في تونس خلال أواخر شهر سبتمبر 2026، بدعوة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال وذلك للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية منذ تأسيس الفدرالية قبل 70 سنة.وتناول اجتماع المجلس الدولي عددًا من الملفات والمحاور المتعلقة بتطوير عمل المنظمة وتعزيز آليات الحوكمة والمتابعة، حيث تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2025، إلى جانب تقرير المراقبة، كما تم اعتماد ميزانية التصرف للسنوات القادمة.وفي ما يتعلق بعضوية الجمعيات الوطنية، قرر المجلس الدولي رفع تجميد عضوية كل من الجمعية السورية والجمعية النمساوية لقرى الأطفال "س و س"، مع اعتماد عدد من التوصيات والإجراءات المصاحبة.كما صادق المجلس على المخطط الاستراتيجي للإعلام والتواصل، الرامي إلى تطوير قسم الإعلام بالمكتب الدولي وتعزيز دوره في التعريف برسالة الفدرالية وبرامجها، إلى جانب المصادقة على تحيين استراتيجية الحماية والتحضير لأشغال الجلسة العامة المقبلة المقررة خلال شهر أكتوبر 2025.وأكد المشاركون في الاجتماع أن هذه القرارات تأتي ثمرة جهود متواصلة وتنسيق بين أعضاء المجلس الدولي وإطارات المكتب الدولي ومختلف اللجان المنتخبة، من أجل تطوير عمل الفدرالية وتعزيز برامجها الرامية إلى حماية الطفولة المهددة وخدمة الأطفال في مختلف أنحاء العالم.