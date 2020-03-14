وزير التجهيز : نعمل على دخول جزء كبير من مكونات محول حي الخضراء / مونبليزير حيز الاستغلال خلال 2020

Samedi 14 Mars 2020
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باب نات - في اول زيارة ميدانية، تفقد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المنصف سليطي، اليوم الجمعة 13 مارس 2020، تقدم أشغال مشروع انجاز محول الطريق الرابطة الطريق الشعاعية اكس 2 والطريق الوطنية رقم 9 على مستوى حي الخضراء / منطقة مونبليزير والذي سجل نسبة تقدم بحوالي 50 % ومن المنتظر أن يدخل جزء كبير من مكوناته حيز الاستغلال نهاية سنة 2020.
وأكد الوزير على ضرورة المتابعة اليومية والميدانية للأشغال مضيفا أن وزارة التجهيز تعمل هذه السنة على تنفيذ مشاريع عديدة ومتنوعة لتنمية شبكة الطرقات و المسالك بكلفة جملية تقدر بـ 2.6 مليار دينار.
كما بين أهمية هذا المشروع الذي ينجز بكفاءات تونسية و تناهز كلفته 45 مليون دينار في تعصير شبكة الطرقات المهيكلة للمدن بإقليم تونس الكبرى، وتخفيف الاختناق المروري على مستوى تقاطع الطريق الشعاعية “اكس 2” مع الطريق الوطنية رقم 9، وتخفيف حركة المرور على الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 9
واطلع الوزير مرفوقا بالمدير العام للجسور والطرقات و مختلف المشرفين على المشروع على مكونات هذا المشروع المتمثلة في رفع الطريق الشعاعية “اكس2” بإنجاز جسرين متجانسين بطول 554 مترا لكل جسر، وإنجاز أربعة جسور على أسس عميقة، ووضع جسر مختلط من الخرسانة والحديد بطول 45 مترا على أسس عميقة، إلى جانب إنجاز ممر علوي للمترجلين من الخرسانة المسلحة بطول 45 مترا على اسس سطحية.بالإضافة الى تهيئة مفترقين دائريين على مستوى شارع عبد العزيز الكامل بالبحيرة ومدخل منطقة منبليزير (الطريق الوطنية رقم 9)، وإنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار بأحجام مختلفة .
باب نات - في اول زيارة ميدانية، تفقد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المنصف سليطي، اليوم الجمعة 13 مارس 2020، تقدم أشغال مشروع انجاز محول الطريق الرابطة الطريق الشعاعية اكس 2 والطريق الوطنية رقم 9 على مستوى حي الخضراء / منطقة مونبليزير والذي سجل نسبة تقدم بحوالي 50 % ومن المنتظر أن يدخل جزء كبير من مكوناته حيز الاستغلال نهاية سنة 2020.
وأكد الوزير على ضرورة المتابعة اليومية والميدانية للأشغال مضيفا أن وزارة التجهيز تعمل هذه السنة على تنفيذ مشاريع عديدة ومتنوعة لتنمية شبكة الطرقات و المسالك بكلفة جملية تقدر بـ 2.6 مليار دينار.
كما بين أهمية هذا المشروع الذي ينجز بكفاءات تونسية و تناهز كلفته 45 مليون دينار في تعصير شبكة الطرقات المهيكلة للمدن بإقليم تونس الكبرى، وتخفيف الاختناق المروري على مستوى تقاطع الطريق الشعاعية “اكس 2” مع الطريق الوطنية رقم 9، وتخفيف حركة المرور على الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 9
واطلع الوزير مرفوقا بالمدير العام للجسور والطرقات و مختلف المشرفين على المشروع على مكونات هذا المشروع المتمثلة في رفع الطريق الشعاعية “اكس2” بإنجاز جسرين متجانسين بطول 554 مترا لكل جسر، وإنجاز أربعة جسور على أسس عميقة، ووضع جسر مختلط من الخرسانة والحديد بطول 45 مترا على أسس عميقة، إلى جانب إنجاز ممر علوي للمترجلين من الخرسانة المسلحة بطول 45 مترا على اسس سطحية.بالإضافة الى تهيئة مفترقين دائريين على مستوى شارع عبد العزيز الكامل بالبحيرة ومدخل منطقة منبليزير (الطريق الوطنية رقم 9)، وإنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار بأحجام مختلفة .
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