بولبابه سالم لراديو ديوانFM : في قلب تونس قيادات لها مصالح ترفض المعارضة الراديكالية

Mercredi 11 Mars 2020



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باب نات

- انتقد المحلل السياسي بولبابه سالم حملة التشويه التي طالت المستقيلين من الأحزاب السياسية من رفاق الأمس ، و ذلك على خلفية الاستقالات التي شهدها حزب قلب تونس و قبلها حركة النهضة (عبد الحميد الجلاصي) .و أشار في برنامج هنا تونس الذي يقدمه محمد اليوسفي ان قلب تونس يمثل مراكز نفوذ مالي و اقتصادي و بعض هؤلاء لم يعجبهم الخطاب العنيف لنبيل القروي و قيادات اخرى تجاه رئيس الدولة او رئيس الحكومة لأنه يهدد مصالحهم ، كما رفضوا قرار الحزب عدم التصويت للسوق الافريقية الحرة لأنه يحرم العديد من رجال الأعمال من حرية الحركة الاقتصادية ، و هؤلاء يؤيدون البراغماتية السياسية و عدم رهن قرارات الحزب لدى شخص واحد يبني عليها مشروعه الشخصي .