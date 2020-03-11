بولبابه سالم لراديو ديوانFM : في قلب تونس قيادات لها مصالح ترفض المعارضة الراديكالية

Mercredi 11 Mars 2020
قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - انتقد المحلل السياسي بولبابه سالم حملة التشويه التي طالت المستقيلين من الأحزاب السياسية من رفاق الأمس ، و ذلك على خلفية الاستقالات التي شهدها حزب قلب تونس و قبلها حركة النهضة (عبد الحميد الجلاصي) .
و أشار في برنامج هنا تونس الذي يقدمه محمد اليوسفي ان قلب تونس يمثل مراكز نفوذ مالي و اقتصادي و بعض هؤلاء لم يعجبهم الخطاب العنيف لنبيل القروي و قيادات اخرى تجاه رئيس الدولة او رئيس الحكومة لأنه يهدد مصالحهم ، كما رفضوا قرار الحزب عدم التصويت للسوق الافريقية الحرة لأنه يحرم العديد من رجال الأعمال من حرية الحركة الاقتصادية ، و هؤلاء يؤيدون البراغماتية السياسية و عدم رهن قرارات الحزب لدى شخص واحد يبني عليها مشروعه الشخصي .
باب نات - انتقد المحلل السياسي بولبابه سالم حملة التشويه التي طالت المستقيلين من الأحزاب السياسية من رفاق الأمس ، و ذلك على خلفية الاستقالات التي شهدها حزب قلب تونس و قبلها حركة النهضة (عبد الحميد الجلاصي) .
و أشار في برنامج هنا تونس الذي يقدمه محمد اليوسفي ان قلب تونس يمثل مراكز نفوذ مالي و اقتصادي و بعض هؤلاء لم يعجبهم الخطاب العنيف لنبيل القروي و قيادات اخرى تجاه رئيس الدولة او رئيس الحكومة لأنه يهدد مصالحهم ، كما رفضوا قرار الحزب عدم التصويت للسوق الافريقية الحرة لأنه يحرم العديد من رجال الأعمال من حرية الحركة الاقتصادية ، و هؤلاء يؤيدون البراغماتية السياسية و عدم رهن قرارات الحزب لدى شخص واحد يبني عليها مشروعه الشخصي .
En continu
- 23:53 شكرا عبد اللطيف المكي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:51
|18:25
|15:49
|12:36
|06:36
|05:10
|
13°
|12°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|12°-11
|22°-9
|24°-12
|20°-11
|18°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 337) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 488) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 128) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 082) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 137) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 363) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 181) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 52 002) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 063) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 987) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 841) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 094) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 178) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 932) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 623) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 965) لقد عرّاها تماما...
( 41 580) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 539) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 402) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 441) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
Om Kalthoum - غلبت أصالح في روحي
Par:jamjam (Tunisia )
Sur: عبير موسي: "حقل نوارة" دخل حيز الاستغلال، أمس الثلاثاء، لمدة ساعتين ونصف ليتوقف بعدها بسبب خلل فني