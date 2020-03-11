   Om Kalthoum - غلبت أصالح في روحي  

بولبابه سالم لراديو ديوانFM : في قلب تونس قيادات لها مصالح ترفض المعارضة الراديكالية

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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باب نات - انتقد المحلل السياسي بولبابه سالم حملة التشويه التي طالت المستقيلين من الأحزاب السياسية من رفاق الأمس ، و ذلك على خلفية الاستقالات التي شهدها حزب قلب تونس و قبلها حركة النهضة (عبد الحميد الجلاصي) .

و أشار في برنامج هنا تونس الذي يقدمه محمد اليوسفي ان قلب تونس يمثل مراكز نفوذ مالي و اقتصادي و بعض هؤلاء لم يعجبهم الخطاب العنيف لنبيل القروي و قيادات اخرى تجاه رئيس الدولة او رئيس الحكومة لأنه يهدد مصالحهم ، كما رفضوا قرار الحزب عدم التصويت للسوق الافريقية الحرة لأنه يحرم العديد من رجال الأعمال من حرية الحركة الاقتصادية ، و هؤلاء يؤيدون البراغماتية السياسية و عدم رهن قرارات الحزب لدى شخص واحد يبني عليها مشروعه الشخصي .



  
  
  

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