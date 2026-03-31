بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد

وقال بزشكيان في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، يوم الثلاثاء، إن "الحل لتطبيع الأوضاع هو إنهاء عدوانهما. ونحن لم نسع في أي فترة إلى التوتر والحرب".وتابع: "ولدينا الإرادة الضرورية لإنهاء هذه الحرب مع مراعاة بعض الشروط، وخصوصا وجود الضمانات لعدم تكرار العدوان".وأشار بزشكيان إلى أن الهجوم على إيران خلال عملية التفاوض يدل على أن الولايات المتحدة غير مستعدة للدبلوماسية وتسعى لإملاء شروطها فقط.وحذر بزشكيان من التدخل الخارجي في النزاع، مشيرا إلى أن "أي تدخل خارجي بأي ذريعة في هذه الحرب وهذا الوضع في المنطقة سيؤدي إلى عواقب وخيمة".ودعا الرئيس الإيراني الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في سياستها تجاه إيران.