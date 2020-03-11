جوميا تحتفل بأسبوع التكنولوجيا بعروض مذهلة!

Mercredi 11 Mars 2020



قراءة: 1 د, 16 ث





بلاغ صحفي

- أعلنت جوميا رائدة التجارة الإلكترونية في تونس وإفريقيا عن موعد انطلاق الحملة التجارية الجديدة "أسبوع التكنولوجيا" أو "Tech Week". وقد أعلنت الشركة أن هذه الحملة ستنطلق يوم 16 مارس 2020 عند منتصف الليل لتتواصل لمدة أسبوع كامل.ويأتي هذا الأسبوع مواصلة لتقليد رسخته جوميا منذ سنتين. إذ عودت حرفائها بإطلاق أسبوع الموبايل "Mobile Week" في شهر مارس، إلا أنها غيرت إسم الحملة هذه السنة. وفي هذا الخصوص، أوضح المدير التنفيذي لشركة جوميا تونس،السيد إلياس الجريبي أن نجاح الحملتين السابقتين لأسبوع الموبايل شجع جوميا لتطوير هذه الحملة، مضيفا: " لاحظنا في الحملات الماضية إقبال التونسيين على الشراءات عبر الإنترنت، خصوصا المنتجات التكنولوجية. كما أن هذه المنتجات أصبحت مرتبطة بعضها ببعض، فالموبايل أصبح مرتبطا بالساعة اليدوية والحاسوب وحتى التلفزيون، وهو ما شجعنا على تحويل حملة أسبوع الموبايل لأسبوع التكنولوجيا، حتى يتمتع حرفاء جوميا بالعروض في جميع المنتجات التكنولوجية بعد أن تحولت منتجات مترابطة "produits liés".وفي خصوص العروض التجارية المتوفرة، أوضح الجريبي أن جوميا تبقى دائما وفية بعروضها المذهلة وغير قابلة للمنافسة، إذ ستوفر هاتف ذكي بسعر 99د إلى جانب جهاز تلفاز 32" بسعر 329د وحاسوب شخصي ب499د. كما أن أسبوع التكنولوجيا سيكون حافلا بأكثر من عرض مذهل آخر إلى جانب الألعاب والمفاجآت على مدار الساعة.يأتي إذا أسبوع التكنولوجيا ضمن الحملات التجارية التقليدية الكبرى لموقع جوميا إلى جانب البلاك فرايداي وعيد الميلاد التي تشهد تخفيضات وعروض مذهلة. كما يأتي هذا الحدث في خضم التحسينات التي يشهدها الموقع على عدة مستويات كجودة المنتجات، وخدمات التوصيل وتوفير طرق جديدة للدفع الإلكتروني.