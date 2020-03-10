غازي الشواشي يتابع مآل ملفّ النزاع التحكيمي بين الدّولة التونسية وال BFT.

Mardi 10 Mars 2020



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باب نات

- اجتمع غازي الشواشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 بمكتبه بالمكلف العام بنزاعات الدّولة وممثلين عن مكتب المحاماة التونسي المتعهد بملفّ النزاع التحكيمي بين الدّولة التونسية والشركة العربية الدّولية للأعمال ABCI فيما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي BFT.وللتذكير فقد أصدرت هيئة تحكيمية دولية تابعة للبنك الدّولي بتاريخ 17 جويلية 2017 قرارها القاضي بمسؤولية الدّولة التونسية في هذا النزاع التحكيمي.وتابع الوزير خلال هذا الاجتماع مآل الملفّ المنشور أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي للتحكيم في قضايا الاستثمار CIRDI حيث أوصى بالخصوص على ايجاد الحلول القانونية المناسبة عبر وضع خارطة طريق في كيفية التعامل مع هذا الملفّ في المرحلة القادمة حفاظا على مصالح وحقوق الدّولة التونسية.