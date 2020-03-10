غازي الشواشي يتابع مآل ملفّ النزاع التحكيمي بين الدّولة التونسية وال BFT.

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 0 د, 36 ث
باب نات - اجتمع غازي الشواشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 بمكتبه بالمكلف العام بنزاعات الدّولة وممثلين عن مكتب المحاماة التونسي المتعهد بملفّ النزاع التحكيمي بين الدّولة التونسية والشركة العربية الدّولية للأعمال ABCI فيما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي BFT.
وللتذكير فقد أصدرت هيئة تحكيمية دولية تابعة للبنك الدّولي بتاريخ 17 جويلية 2017 قرارها القاضي بمسؤولية الدّولة التونسية في هذا النزاع التحكيمي.
وتابع الوزير خلال هذا الاجتماع مآل الملفّ المنشور أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي للتحكيم في قضايا الاستثمار CIRDI حيث أوصى بالخصوص على ايجاد الحلول القانونية المناسبة عبر وضع خارطة طريق في كيفية التعامل مع هذا الملفّ في المرحلة القادمة حفاظا على مصالح وحقوق الدّولة التونسية.
باب نات - اجتمع غازي الشواشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 بمكتبه بالمكلف العام بنزاعات الدّولة وممثلين عن مكتب المحاماة التونسي المتعهد بملفّ النزاع التحكيمي بين الدّولة التونسية والشركة العربية الدّولية للأعمال ABCI فيما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي BFT.
وللتذكير فقد أصدرت هيئة تحكيمية دولية تابعة للبنك الدّولي بتاريخ 17 جويلية 2017 قرارها القاضي بمسؤولية الدّولة التونسية في هذا النزاع التحكيمي.
وتابع الوزير خلال هذا الاجتماع مآل الملفّ المنشور أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي للتحكيم في قضايا الاستثمار CIRDI حيث أوصى بالخصوص على ايجاد الحلول القانونية المناسبة عبر وضع خارطة طريق في كيفية التعامل مع هذا الملفّ في المرحلة القادمة حفاظا على مصالح وحقوق الدّولة التونسية.
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Saber - خي خي
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة