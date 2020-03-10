بولبابه سالم : فيروس الجهل أخطر من الكورونا ، و تونس ليست إيطاليا

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 1 د, 36 ث
باب نات - انتقد الكاتب الصحفي بولبابه سالم ما تنشره بعض صفحات الفيسبوك من اشاعات و تخويف و هلع حول الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس .
و أشار في تدوينة فيسبوكية أن تونس ليست ايطاليا او الصين او السعودية لتقوم بإجراءات تشل الاقتصاد لأن تلك الدول لها اقتصاديات قوية و احتياطي يكفيها لعقود ، اما تونس فقد لا تستطيع ان توفر أجور موظفيها اذا توقف العمل . و اضاف ان مروجي الاشاعات الذين يضخمون اعداد المصابين التزموا الصمت زمن الوزيرة سنية بالشيخ و اليوم اطلقوا ألسنتهم و صفحاتهم زمن الوزير عبد اللطيف المكي و يتسابقون في نشر الإحباط و الأكاذيب غير واعين بخطورة ذلك على البلاد لأن الخراب سيطال الجميع .
و دعا التونسيين الى تذكر حرب الاشاعات التي طالت الرئيس منصف المرزوقي و اعتراف احد السفهاء بتلفيق اشاعة الخمور و الحمص معتبرا ان هناك من يمارس السياسة في تونس بقذارة .
و كتب بولبابه سالم على صفحته في الفيسبوك:
" لسنا إيطاليا او الصين او السعودية ...
باب نات - انتقد الكاتب الصحفي بولبابه سالم ما تنشره بعض صفحات الفيسبوك من اشاعات و تخويف و هلع حول الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس .
و أشار في تدوينة فيسبوكية أن تونس ليست ايطاليا او الصين او السعودية لتقوم بإجراءات تشل الاقتصاد لأن تلك الدول لها اقتصاديات قوية و احتياطي يكفيها لعقود ، اما تونس فقد لا تستطيع ان توفر أجور موظفيها اذا توقف العمل . و اضاف ان مروجي الاشاعات الذين يضخمون اعداد المصابين التزموا الصمت زمن الوزيرة سنية بالشيخ و اليوم اطلقوا ألسنتهم و صفحاتهم زمن الوزير عبد اللطيف المكي و يتسابقون في نشر الإحباط و الأكاذيب غير واعين بخطورة ذلك على البلاد لأن الخراب سيطال الجميع .
و دعا التونسيين الى تذكر حرب الاشاعات التي طالت الرئيس منصف المرزوقي و اعتراف احد السفهاء بتلفيق اشاعة الخمور و الحمص معتبرا ان هناك من يمارس السياسة في تونس بقذارة .
و كتب بولبابه سالم على صفحته في الفيسبوك:
" لسنا إيطاليا او الصين او السعودية ...
البلاد شبه منهارة و يريدون إجراءات تشل اقتصاد البلاد ،، لو تفعل تونس مثل ايطاليا او الصين لن تجد الدولة حتى الخبز لاطعام الناس و انسوا الرواتب .. تلك الدول لها اقتصاديات قوية و احتياطي يكفيها لعشرات السنين .
من ناحية أخرى، الوضع في تونس ليس خطيرا خاصة بعد شفاء الحالة الأولى من الكورونا لكنه يتطلب الحذر ... هناك صفحات تريد تدمير البلاد عن وعي او بدون وعي عبر نشر الاشاعات الكاذبة ،، و كثيرون التزموا الصمت عندما كانت السيدة المحترمة سنية بالشيخ على رأس وزارة الصحة ،، و اليوم ينشرون الفوضى و الكذب نكاية في عبد اللطيف المكي ... هذا اقتصاد بلادنا و مستقبلها و لا يجب ان يكون مجالا للحسابات السياسوية الدنيئة لأن الخراب سيطال الجميع .
في تونس ،، تمارس السياسة بقذارة ،،و هاهو الشفاف الرمادي متاع القاروص يدخل على خط الكورونا بعد غيبة طويلة ،،، و لكم في دبوزة المرزوقي و حمصه عبرة بعد اعتراف احد السفهاء ."
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Saber - خي خي
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة