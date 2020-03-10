بولبابه سالم : فيروس الجهل أخطر من الكورونا ، و تونس ليست إيطاليا

Mardi 10 Mars 2020



قراءة: 1 د, 36 ث





باب نات

" لسنا إيطاليا او الصين او السعودية ...

البلاد شبه منهارة و يريدون إجراءات تشل اقتصاد البلاد ،، لو تفعل تونس مثل ايطاليا او الصين لن تجد الدولة حتى الخبز لاطعام الناس و انسوا الرواتب .. تلك الدول لها اقتصاديات قوية و احتياطي يكفيها لعشرات السنين .

من ناحية أخرى، الوضع في تونس ليس خطيرا خاصة بعد شفاء الحالة الأولى من الكورونا لكنه يتطلب الحذر ... هناك صفحات تريد تدمير البلاد عن وعي او بدون وعي عبر نشر الاشاعات الكاذبة ،، و كثيرون التزموا الصمت عندما كانت السيدة المحترمة سنية بالشيخ على رأس وزارة الصحة ،، و اليوم ينشرون الفوضى و الكذب نكاية في عبد اللطيف المكي ... هذا اقتصاد بلادنا و مستقبلها و لا يجب ان يكون مجالا للحسابات السياسوية الدنيئة لأن الخراب سيطال الجميع .

في تونس ،، تمارس السياسة بقذارة ،،و هاهو الشفاف الرمادي متاع القاروص يدخل على خط الكورونا بعد غيبة طويلة ،،، و لكم في دبوزة المرزوقي و حمصه عبرة بعد اعتراف احد السفهاء ."

- انتقد الكاتب الصحفي بولبابه سالم ما تنشره بعض صفحات الفيسبوك من اشاعات و تخويف و هلع حول الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس .و أشار في تدوينة فيسبوكية أن تونس ليست ايطاليا او الصين او السعودية لتقوم بإجراءات تشل الاقتصاد لأن تلك الدول لها اقتصاديات قوية و احتياطي يكفيها لعقود ، اما تونس فقد لا تستطيع ان توفر أجور موظفيها اذا توقف العمل . و اضاف ان مروجي الاشاعات الذين يضخمون اعداد المصابين التزموا الصمت زمن الوزيرة سنية بالشيخ و اليوم اطلقوا ألسنتهم و صفحاتهم زمن الوزير عبد اللطيف المكي و يتسابقون في نشر الإحباط و الأكاذيب غير واعين بخطورة ذلك على البلاد لأن الخراب سيطال الجميع .و دعا التونسيين الى تذكر حرب الاشاعات التي طالت الرئيس منصف المرزوقي و اعتراف احد السفهاء بتلفيق اشاعة الخمور و الحمص معتبرا ان هناك من يمارس السياسة في تونس بقذارة .