الناطق الرسمي باسم القطب القضائي: الاحتفاظ ب 5 انفار على علاقة بمنفذي العملية الارهابية بالبحيرة 2

Mardi 10 Mars 2020
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باب نات - صرح اليوم الثلاثاء 10مارس 2020سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة لموقع باب نات ان النياية العمومية اذنت لاعوان الوحدة المختصة في البحث في جرائم الارهاب بالاحتفاظ ب5 انفار على علاقة بمنفذي العملية الارهابية التى جدت يوم الجمعة الفارط بالقرب من محيط السفارة الامريكية بالبحيرة 2 ... مبينا ان الابحاث والأختبارات الفنية لا تزال متواصلة .
وللتذكير فان عملية البحيرة2 الارهابية اقترفها ارهابيان مواليان لداعش الارهابي وهما سليم الزنايدي وحبيب لعقة وهما اصيلا جهتى الكرم الغربي وسيدي داود .
واسفرت العملية الارهابية على استشهاد اطار امني وجرح 5 امنيبن ومواطنة اصيبت باضرار على مستوى عينيها لما كانت مارة بالقرب من العملية الارهابية.
باب نات - صرح اليوم الثلاثاء 10مارس 2020سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة لموقع باب نات ان النياية العمومية اذنت لاعوان الوحدة المختصة في البحث في جرائم الارهاب بالاحتفاظ ب5 انفار على علاقة بمنفذي العملية الارهابية التى جدت يوم الجمعة الفارط بالقرب من محيط السفارة الامريكية بالبحيرة 2 ... مبينا ان الابحاث والأختبارات الفنية لا تزال متواصلة .
وللتذكير فان عملية البحيرة2 الارهابية اقترفها ارهابيان مواليان لداعش الارهابي وهما سليم الزنايدي وحبيب لعقة وهما اصيلا جهتى الكرم الغربي وسيدي داود .
واسفرت العملية الارهابية على استشهاد اطار امني وجرح 5 امنيبن ومواطنة اصيبت باضرار على مستوى عينيها لما كانت مارة بالقرب من العملية الارهابية.
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Par:amor2 (Switzerland )
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