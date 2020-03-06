   Abdelhalim - نبتدي مين الحكاية  

تفجير البحيرة الإرهابي: السفارة الأمريكية تصدر بلاغا

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس إلى عدم التواجد بالمنطقة التي شهدت التفجير الإرهابي الذي جدّ صباح اليوم الجمعة 6 مارس 2020 وخلّف 5 جرحى إضافة إلى مقتل منفذا العملية.

ودعت إلى مراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية.


وكانت عملية إرهابية استهدفت دورية أمنيّة قرب السفارة الأمريكية بتونس بعد أن قام إرهابيان كانا على متن دراجة نارية بتفجير نفسيهما بحزامين ناسفين محاولان استهداف الأمنيين.


  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199284

MedTunisie  ()  |Vendredi 06 Mars 2020 à 13h 42m |           
الحمد لله على سلامة الامنيين و كل المواطنين .. و الحمد لله على سلامة تونس من هاؤلائ الارهابين هذه الشرذمة الداعشية الصهيونية



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