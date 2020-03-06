تفجير البحيرة: إصابة 4 أمنيين ومواطنة

Vendredi 06 Mars 2020



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علمت موزاييك من مصدر موثوق، أن التفجير الإرهابي الذي وقع قرب مقر السفارة الأمريكية صباح اليوم، أدى إلى إصابة 4 أمنيين وإمرأة كانوا قرب مكان الإنفجار.كما علم نفس المصدر أن أحد الأمنيين المصابين في حالة حرجة، في حين أصيبت مواطنة كانت مارة من مكان العملية على متن سيارتها بجروح على مستوى الوجه.و تم نقلهم جميعا إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.وكان إرهابيين إثنين نفذا العملية الإرهابية التي جدت قبل ظهر اليوم قرب السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة.وحسب التفاصيل الأولية التي تحصلت عليها اذاعة موزاييك، فقد إقترب المنفذان عبر دراجة نارية من الدورية الأمنية المتواجدة قرب مقر السفارة وتظاهرا بالإستفسار عن معلومة قبل أن يفجرا نفسيهما بحزام ناسف.