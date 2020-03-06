   Na3ma - أم الڤد طويل  

تفجير البحيرة: إصابة 4 أمنيين ومواطنة

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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علمت موزاييك من مصدر موثوق، أن التفجير الإرهابي الذي وقع قرب مقر السفارة الأمريكية صباح اليوم، أدى إلى إصابة 4 أمنيين وإمرأة كانوا قرب مكان الإنفجار.

كما علم نفس المصدر أن أحد الأمنيين المصابين في حالة حرجة، في حين أصيبت مواطنة كانت مارة من مكان العملية على متن سيارتها بجروح على مستوى الوجه.


و تم نقلهم جميعا إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.


وكان إرهابيين إثنين نفذا العملية الإرهابية التي جدت قبل ظهر اليوم قرب السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة.

وحسب التفاصيل الأولية التي تحصلت عليها اذاعة موزاييك، فقد إقترب المنفذان عبر دراجة نارية من الدورية الأمنية المتواجدة قرب مقر السفارة وتظاهرا بالإستفسار عن معلومة قبل أن يفجرا نفسيهما بحزام ناسف.



  
  
  

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8 de 8 commentaires pour l'article 199280

Sarra2012  (Tunisia)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 12h 30m |           
Qui a intérêt à déstabiliser le pays et semer l'anarchie.
regardez ce qui se passe au parlement, vous comprendrez à qui profite le crime.

BABANETTOO  (France)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 12h 24m |           
Abir Moussy et les Emirats ??? !!!

Après l'attentat perpétré par Abir Moussy au parlement ... place à l'attentat en ville ...

Abir Moussy ... un vrai danger pour le pays ...

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 12h 18m |           
بعد محاولات فاشلة لأعداء الوطن بتعطيل أعمال البرلمان التونسي عبر مرتزقتهم يعودون من جديد بسلاح الهلوسة و المخدرات الفتاكة.👹...👹.فلا بد من فضحهم فورا و بدون تردد من قبل المخابرات الوطنية

Hechmi  (Tunisia)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 12h 11m |           
تونس عصية على الإرهاب وستبقى بفضل الله ورجالها ونسائها وأمنها وجيشها حفظهم الله جميعا والإرهاب الأعمى لا يخيفنا ولن يخيفنا وسيتصدى الجميع لهذه الآفة المقيتة ....

Karimyousef  (France)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 12h 01m |           
Un attentat perpétré le même jour que le premier conseil des ministres, présidé par monsieur Kais Saïd . le message est clair,il y a une réelle volonté de s'attaquer à la sécurité du pays.

BABANETTOO  (France)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 12h 00m |           
Demander à Abir Moussy des explications ...

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 11h 42m |           
.....بعد محاولات الخونة المرتزقة تعطيل أعمال البرلمان بدأت اعادة توزيع حبوب الهلوسة و المخدرة

حذاري _:oops:حذاري _حذاري

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 11h 42m |           
عندما تستقر الأمور يتحرّك الإرهاب



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