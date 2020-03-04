في أروقة البرلمان: بعد الغنوشي... عبير موسى تلاحق ليلى حداد وتكيل لها الشتائم

Mercredi 04 Mars 2020



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باب نات

- بعد ان لاحقت رئيس البرلمان راشد الغنوشي في أروقة البرلمان وجهت عبير موسى التهم الى النائبة عن حركة الشعب ليلى حداد.وقامت عبير موسى وفق فيديو نشرته اذاعة شمس, بملاحقة النائبة موجهة لها الشتائم قائلة "بانها تغير منها" قبل ان ترد عليها ليلى حداد قائلة لها بانها تهديد واضح للعملية الديمقراطية بدعم من جهات اجنبية مشبوهة " وبانه ما تاجيش في ظفرها".وذكرت ليلى حداد عبير موسى بتاريخها الطويل في استهداف المحامين" فيما حاول النائب خالد الكريشي منع الاشتباك قائلا " توا هذا مستوى نائبة حجتها ان الجميع " غاير منها".