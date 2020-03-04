سامية عبو: عبير موسى وظّفت زيارتها لحقل نوّارة خدمة لحزبها وجماعة ائتلاف الكرامة لاهين في فرنسا

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - وجهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلتها في البرلمان انتقادات لكل من رئيسة لجنة الطاقة عبير موسى وكتلة ائتلاف الكرامة على خلفية زيارة حقل نوارة.
وقالت سامية عبو " عبير موسى تقوم بشخصنة الزيارة للدعاية لحزبها مضيفة " عبير موسى تعتقد ان الزيارة ستصب في اطار الدعاية للحزب الحر الدستور الحر.
كما قالت عبو ان الاطراف التي صعدت الى البرلمان بموضوع تاميم النفط في اشارة الى ائتلاف الكرامة لم يكونوا حاضرين وذهبوا الى فرنسا".
وتابعت سامية عبو " عوض الذهاب الى فرنسا كان عليهم الحضور الى حقل نوارة والمعاينة مضيفة " تركت مشاغلي وذهبت كعضوة مستقلة لذلك لا حجة لمن غابوا".
باب نات - وجهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلتها في البرلمان انتقادات لكل من رئيسة لجنة الطاقة عبير موسى وكتلة ائتلاف الكرامة على خلفية زيارة حقل نوارة.
وقالت سامية عبو " عبير موسى تقوم بشخصنة الزيارة للدعاية لحزبها مضيفة " عبير موسى تعتقد ان الزيارة ستصب في اطار الدعاية للحزب الحر الدستور الحر.
كما قالت عبو ان الاطراف التي صعدت الى البرلمان بموضوع تاميم النفط في اشارة الى ائتلاف الكرامة لم يكونوا حاضرين وذهبوا الى فرنسا".
وتابعت سامية عبو " عوض الذهاب الى فرنسا كان عليهم الحضور الى حقل نوارة والمعاينة مضيفة " تركت مشاغلي وذهبت كعضوة مستقلة لذلك لا حجة لمن غابوا".
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Par:aziz75 (France )
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