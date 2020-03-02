العلوي من فرنسا: باريس عاهرة مكابرة

Lundi 02 Mars 2020
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باب نات - وصف النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي العاصمة الفرنسية باريس بالعاهرة والمكابرة وانها بنيت بدماء الافارقة
وجاءت تدوينة العلوي عقب زيارة لفرنسا مع وفد من الائتلاف في اطار نشاطهم الحزبي.
وكتب العلوي في صفحته الرسمية التدوينة التالية:
" باريس ليست بلد النور ولا الملائكة ولا هي أمّ الدنيا ولا أيّ نيلة.
هي مدينة عاهرة ومكابرة، لا أكثر ولا أقلّ.
كلّ بناءاتها ومعالمها وطرقاتها وزينتها لا أرى فيها سوى دماء الأفارقة. لم أستطع أن أجبر نفسي على الإعجاب بها أو الانجذاب إليها في أيّ شيء!
في مثل هذا البرد، أفتقد صباحات أمّي...
منذ الغلس، كانت تستقبل الفجر البارد بقلب أدفأ من الحليب السّاخن، تحضّر العجين، ثمّ تمدّ يديها المتجمّدتين إلى الحطب فتقدح ناره، وتنصب " الغنّاي"... حين نستيقظ، تاتينا بخبزة الفطير إلى الفراش ملفوفة في منديل كي لا يذهب وهجها وبخارها، نكشف عن طرفها وننغمس في لذّة الحياة، لذّة الأمومة السّاخنة التي تخبرك كلّ صباح بلا كلمات أنّك سيّد العالم...
خطواتها في المراح تحت نقر المطر البارد، طبقات الأوشحة التي تغطّي بها رأسها ولا يظهر منها سوى وجنتين محمرّتين وأنف قرمزيّ بارد وشفتين يغلّفهما الصّقيع... ومع ذلك... كانت تدفّئ الجميع بابتسامتها الطّازجة التي يتصاعد منها بخار الصّباح...
صباحكم دافئ، كابتسامتها...
وضع الشاعر في الجنّة، فقال: آاااه يا وطني!"
باب نات - وصف النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي العاصمة الفرنسية باريس بالعاهرة والمكابرة وانها بنيت بدماء الافارقة
وجاءت تدوينة العلوي عقب زيارة لفرنسا مع وفد من الائتلاف في اطار نشاطهم الحزبي.
وكتب العلوي في صفحته الرسمية التدوينة التالية:
" باريس ليست بلد النور ولا الملائكة ولا هي أمّ الدنيا ولا أيّ نيلة.
هي مدينة عاهرة ومكابرة، لا أكثر ولا أقلّ.
كلّ بناءاتها ومعالمها وطرقاتها وزينتها لا أرى فيها سوى دماء الأفارقة. لم أستطع أن أجبر نفسي على الإعجاب بها أو الانجذاب إليها في أيّ شيء!
في مثل هذا البرد، أفتقد صباحات أمّي...
منذ الغلس، كانت تستقبل الفجر البارد بقلب أدفأ من الحليب السّاخن، تحضّر العجين، ثمّ تمدّ يديها المتجمّدتين إلى الحطب فتقدح ناره، وتنصب " الغنّاي"... حين نستيقظ، تاتينا بخبزة الفطير إلى الفراش ملفوفة في منديل كي لا يذهب وهجها وبخارها، نكشف عن طرفها وننغمس في لذّة الحياة، لذّة الأمومة السّاخنة التي تخبرك كلّ صباح بلا كلمات أنّك سيّد العالم...
خطواتها في المراح تحت نقر المطر البارد، طبقات الأوشحة التي تغطّي بها رأسها ولا يظهر منها سوى وجنتين محمرّتين وأنف قرمزيّ بارد وشفتين يغلّفهما الصّقيع... ومع ذلك... كانت تدفّئ الجميع بابتسامتها الطّازجة التي يتصاعد منها بخار الصّباح...
صباحكم دافئ، كابتسامتها...
وضع الشاعر في الجنّة، فقال: آاااه يا وطني!"
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Par:ahmed01 (France )
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