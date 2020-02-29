المحرس: جلسة عمل بالمستشفى الجهوي لإتخاذ التدابير الوقائية الضرورية للتوقي من «كورونا»

Samedi 29 Février 2020
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وائل الرميلي - انتظمت بمقر المستشفي الجهوي بالمحرس،يوم السبت 29 فيفري 2020، جلسة عمل لمتابعة الاحتياطات والتدابير الوقائية والعملية الواجب إتباعها في حال تمّ التفطّن لحالات يشتبه في إصابتها بـفيروس كورونا وذلك بحضور معتمد الجهة فؤاد حفوز و مدير المستشفي الجهوي الإمام الرابحي و رؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء الاقسام الطبّية، و إطارات و أعوان المستشفي.
وأفاد مدير المستشفى الجهوي بالمحرس، الإمام الرابحي بأن الاجتماع قد تناول الحاضرون في الجلسة الوضع الحالي على المستوى الجهوي والوطني والدولي المتعلق بانتشار فيروس «كورونا»، وطرق التوقّي منه.
و أكد انه قد تم التركيز على تدارس المسارات الواجب إتباعها في حال ظهرت حالات مصابة بـفيروس كورونا وذلك إستنادا إلى الاستراتيجية الوطنية التي ضبطتها وزارة الصحّة لمواجهة هذا المرض.
وأضاف أن التدابير الوقائية والاحياطات التي نصّت عليها هذه الاستراتيجية تشمل المسار الواجب تتبعه، وطرق التعاطي مع الحالات التي يشتبه في إصابتها بهذا الفيروس انطلاقا من مرحلة الاستقبال في باب المستشفى، وصولا إلى نقل المصاب إلى وحدة العزل .
و أشار الرابحي أن المستشفى الجهوي بالمحرس يسعي لتوفّر الكمّيات الكافية من وسائل الحماية الخاصّة للاطار الطبي وشبه الطبّي ولكل الذين سيتعاطون مع المصابين أو المشتبه في إصابتهم .
وائل الرميلي - انتظمت بمقر المستشفي الجهوي بالمحرس،يوم السبت 29 فيفري 2020، جلسة عمل لمتابعة الاحتياطات والتدابير الوقائية والعملية الواجب إتباعها في حال تمّ التفطّن لحالات يشتبه في إصابتها بـفيروس كورونا وذلك بحضور معتمد الجهة فؤاد حفوز و مدير المستشفي الجهوي الإمام الرابحي و رؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء الاقسام الطبّية، و إطارات و أعوان المستشفي.
وأفاد مدير المستشفى الجهوي بالمحرس، الإمام الرابحي بأن الاجتماع قد تناول الحاضرون في الجلسة الوضع الحالي على المستوى الجهوي والوطني والدولي المتعلق بانتشار فيروس «كورونا»، وطرق التوقّي منه.
و أكد انه قد تم التركيز على تدارس المسارات الواجب إتباعها في حال ظهرت حالات مصابة بـفيروس كورونا وذلك إستنادا إلى الاستراتيجية الوطنية التي ضبطتها وزارة الصحّة لمواجهة هذا المرض.
وأضاف أن التدابير الوقائية والاحياطات التي نصّت عليها هذه الاستراتيجية تشمل المسار الواجب تتبعه، وطرق التعاطي مع الحالات التي يشتبه في إصابتها بهذا الفيروس انطلاقا من مرحلة الاستقبال في باب المستشفى، وصولا إلى نقل المصاب إلى وحدة العزل .
و أشار الرابحي أن المستشفى الجهوي بالمحرس يسعي لتوفّر الكمّيات الكافية من وسائل الحماية الخاصّة للاطار الطبي وشبه الطبّي ولكل الذين سيتعاطون مع المصابين أو المشتبه في إصابتهم .
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Par:slimene (France )
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