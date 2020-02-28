تعزيز العلاقات بين تونس وبلجيكا محور لقاء الغنوشي بسفير مملكة بلجيكا بتونس

Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - التقى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر يوم الجمعة 28 فيفري 2020 بقصر باردو كريستوف دي باسومبيير ( Christophe de BASSOMPIERRE) سفير مملكة بلجيكا بتونس.
ووفق بلاغ البرلمان تناول اللقاء العلاقات بين تونس وبلجيكيا وفرص تعزيز الشراكة بين البرلمان التونسي ونظيره البلجيكي.
وتمّ في هذا الصدد التعبير عن الرغبة المشتركة في دعم تبادل الزيارات بين البرلمانيين وتفعيل مجموعة الصداقة البرلمانيّة، وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات التشريعيّة والقانونيّة وتبادل التجارب والخبرات.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى أنّ تونس تسير بخطى ثابتة على درب انهاء مسار الانتقال الديمقراطي وهي تأمل النجاح في تنفيذ خطوات جدّية لإقرار الإصلاحات اللازمة لتحقيق الانتقال الإقتصادي والاجتماعي. كما أكّد أبرز التحديات الاقتصادية في هذا المجال والتي تستدعي جهدا من مختلف الأطراف ووحدة وطنيّة حقيقيّة.
من جهته ثمّن سفير مملكة بلجيكيا علاقات الصداقة بين البلدين، معربا عن الاستعداد لتعزيزها على جميع المستويات ومنها ذات العلاقة بالعمل البرلماني. وأكّد الحرص على ضرورة مزيد إدماج تونس في الوسط الأوروبي بالطريقة الأفضل والأكثر نجاعة.
وعبّر السفير من جهة أخرى عن استعداد دولة بلجيكيا لتقوية المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى الجودة العالية للمنتوجات التونسية على غرار زيت الزيتون . وأشار الى أن بلجيكيا وتونس تحتاجان في الفترة القادمة الى صياغة مواثيق واتفاقيات جديدة لدعم هذه الشراكات ورفع مستوى التعاون.
باب نات - التقى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر يوم الجمعة 28 فيفري 2020 بقصر باردو كريستوف دي باسومبيير ( Christophe de BASSOMPIERRE) سفير مملكة بلجيكا بتونس.
ووفق بلاغ البرلمان تناول اللقاء العلاقات بين تونس وبلجيكيا وفرص تعزيز الشراكة بين البرلمان التونسي ونظيره البلجيكي.
وتمّ في هذا الصدد التعبير عن الرغبة المشتركة في دعم تبادل الزيارات بين البرلمانيين وتفعيل مجموعة الصداقة البرلمانيّة، وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات التشريعيّة والقانونيّة وتبادل التجارب والخبرات.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى أنّ تونس تسير بخطى ثابتة على درب انهاء مسار الانتقال الديمقراطي وهي تأمل النجاح في تنفيذ خطوات جدّية لإقرار الإصلاحات اللازمة لتحقيق الانتقال الإقتصادي والاجتماعي. كما أكّد أبرز التحديات الاقتصادية في هذا المجال والتي تستدعي جهدا من مختلف الأطراف ووحدة وطنيّة حقيقيّة.
من جهته ثمّن سفير مملكة بلجيكيا علاقات الصداقة بين البلدين، معربا عن الاستعداد لتعزيزها على جميع المستويات ومنها ذات العلاقة بالعمل البرلماني. وأكّد الحرص على ضرورة مزيد إدماج تونس في الوسط الأوروبي بالطريقة الأفضل والأكثر نجاعة.
وعبّر السفير من جهة أخرى عن استعداد دولة بلجيكيا لتقوية المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى الجودة العالية للمنتوجات التونسية على غرار زيت الزيتون . وأشار الى أن بلجيكيا وتونس تحتاجان في الفترة القادمة الى صياغة مواثيق واتفاقيات جديدة لدعم هذه الشراكات ورفع مستوى التعاون.
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Par:essoltan (France )
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