سعيدة ڤرّاش : أدعو هذه الكُتل إلى التّصويت على قانون ''المُساواة في الميراث''

Vendredi 28 Février 2020



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باب نات

- قالت المستشارة الرئاسية السابقة سعيدة قراش في حوار عبر امواج اذاعة "ifm " ان مسالة المساواة في الميراث خرج من يدها تشريعيا وان الامر بيد الحكام الجدد.واضافت سعيدة قراش " اليوم رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مع المساواة في الميراث ورئيس الجمهورية ضده متابعة " اطالب حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس ونداء تونس بالدفاع عن القانون".وتابعت سعيدة قراش " في الحقيقة ليس هنالك امل كبير في حزب عبير موسى لانها ضد المشروع وبالتالي هي ليست بعيدة عن توجهات الاسلاميين التي تكافحهم".وقالت سعيدة قراش " اذا ارادت عبير موسى الدفاع عن مدنية الدولة وعن الفكر البورقيبي عليها دعم جهود اقرار القانون"