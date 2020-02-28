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سعيدة ڤرّاش : أدعو هذه الكُتل إلى التّصويت على قانون ''المُساواة في الميراث''

Vendredi 28 Février 2020

Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - قالت المستشارة الرئاسية السابقة سعيدة قراش في حوار عبر امواج اذاعة "ifm " ان مسالة المساواة في الميراث خرج من يدها تشريعيا وان الامر بيد الحكام الجدد.

واضافت سعيدة قراش " اليوم رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مع المساواة في الميراث ورئيس الجمهورية ضده متابعة " اطالب حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس ونداء تونس بالدفاع عن القانون".


وتابعت سعيدة قراش " في الحقيقة ليس هنالك امل كبير في حزب عبير موسى لانها ضد المشروع وبالتالي هي ليست بعيدة عن توجهات الاسلاميين التي تكافحهم".
وقالت سعيدة قراش " اذا ارادت عبير موسى الدفاع عن مدنية الدولة وعن الفكر البورقيبي عليها دعم جهود اقرار القانون"


  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198842

Devil  (France)  |Vendredi 28 Février 2020 à 15h 50m |           
à peine le gouvernement formé que la machine de destruction et division s'est remise en marche...



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