الشاهد للفخفاخ في موكب تسليم السلطة: عندهم مدّة يقولونا الحكومة بش ترحل وأنا اليوم فرحان بتسليم السّلطة وقلبي معاك

Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - انتظم صباح الجمعة 28 فيفري، موكب تسلّم وتسليم السلطة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكّد رئيس الحكومة المتخلي يوسف الشاهد أنه كان مستعدّا منذ أشهر لهذه اللحظة وقال "هذه لحظة تاريخية، لحظة التداول السلمي على السلطة وكنت مستعدّا لها فمنذ مدّة يقولولنا الحكومة سترحل الأسبوع القادم لذلك أنا فرحان بهذه اللحظة.
وجدّد الشاهد تأكيده على أنه سعيد بتسليم الأمانة وتوجه بالشكر لكل من عمل معهم والي جانبهم، كما توجّه بالشكر للمنظمات الوطنية والأحزاب معبّرا عن فخره بأن كانت له الفرصة لتحمل هذه المسؤولية في فترة حساسة من تاريخ البلاد.
وخاطب الشاهد الفخفاخ قائلا "قلبي معاك سيّدي رئيس الحكومة فإذا حاربت الفساد سيقول أنك انتقائي وتقوم بتصفية الحسابات وإذا كنت في انسجام مع رئيس الجمهورية سيقولون عنك وزيرا أول وإذا عملت وثابرت وقاومت سيبدؤون في الحديث عن اسقاط الحكومة لذلك قلبي معاك".
باب نات - انتظم صباح الجمعة 28 فيفري، موكب تسلّم وتسليم السلطة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكّد رئيس الحكومة المتخلي يوسف الشاهد أنه كان مستعدّا منذ أشهر لهذه اللحظة وقال "هذه لحظة تاريخية، لحظة التداول السلمي على السلطة وكنت مستعدّا لها فمنذ مدّة يقولولنا الحكومة سترحل الأسبوع القادم لذلك أنا فرحان بهذه اللحظة.
وجدّد الشاهد تأكيده على أنه سعيد بتسليم الأمانة وتوجه بالشكر لكل من عمل معهم والي جانبهم، كما توجّه بالشكر للمنظمات الوطنية والأحزاب معبّرا عن فخره بأن كانت له الفرصة لتحمل هذه المسؤولية في فترة حساسة من تاريخ البلاد.
وخاطب الشاهد الفخفاخ قائلا "قلبي معاك سيّدي رئيس الحكومة فإذا حاربت الفساد سيقول أنك انتقائي وتقوم بتصفية الحسابات وإذا كنت في انسجام مع رئيس الجمهورية سيقولون عنك وزيرا أول وإذا عملت وثابرت وقاومت سيبدؤون في الحديث عن اسقاط الحكومة لذلك قلبي معاك".
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Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:هل يكون استبدال اللغة الفرنسية بالانجليزية والعربية في التعليم والإدارة من أولويات حكومة الفخفاخ؟