العين الإماراتية : حركة الشعب وجهّت رسالة لقيس سعيد لإتخاذ موقف ديبلوماسي تجاه قطر

Jeudi 27 Février 2020
قراءة: 0 د, 48 ث
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع بوابة العين الإماراتية مقالا مطولا تحت عنوان "خبراء يكشفون عن أبعاد "مشبوهة" لزيارة تميم إلى تونس" تحدثت فيه عن زيارة أمير قطر تميم بن حمد لتونس و التي وصفتها بالمشبوهة و التي رافقتها موجة من الانتقادات و التشكيك في مصداقية الزيارة و أبعادها المريبة ...
و أضاف المقال بأن مصادر مقربة من قيادة حركة الشعب القومية (18 مقعدا) أكدت للعين بأنها ترفض أن يكون لقطر أي تدخل في عمل حكومة إلياس الفخفاخ وحتى المشاريع التي طرحتها لمساعدة الاقتصاد التونسي هي مشاريع "وهمية " ولا تخدم إلا مصالح الإخوان و شددت المصادر على أن حركة الشعب توجهت برسالة إلى الرئيس قيس سعيد لاتخاذ موقف دبلوماسي تجاه قطر التي أسهمت في تدمير سوريا.
هذا و لم تنف حركة الشعب الى حد اللحظة ما نسب لها عبر هذا الموقع الإماراتي الذي لا طالما حاول زرعة الفتنة في تونس خاصة ان لديه مراسلين معتمدين في البلاد ...
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع بوابة العين الإماراتية مقالا مطولا تحت عنوان "خبراء يكشفون عن أبعاد "مشبوهة" لزيارة تميم إلى تونس" تحدثت فيه عن زيارة أمير قطر تميم بن حمد لتونس و التي وصفتها بالمشبوهة و التي رافقتها موجة من الانتقادات و التشكيك في مصداقية الزيارة و أبعادها المريبة ...
و أضاف المقال بأن مصادر مقربة من قيادة حركة الشعب القومية (18 مقعدا) أكدت للعين بأنها ترفض أن يكون لقطر أي تدخل في عمل حكومة إلياس الفخفاخ وحتى المشاريع التي طرحتها لمساعدة الاقتصاد التونسي هي مشاريع "وهمية " ولا تخدم إلا مصالح الإخوان و شددت المصادر على أن حركة الشعب توجهت برسالة إلى الرئيس قيس سعيد لاتخاذ موقف دبلوماسي تجاه قطر التي أسهمت في تدمير سوريا.
هذا و لم تنف حركة الشعب الى حد اللحظة ما نسب لها عبر هذا الموقع الإماراتي الذي لا طالما حاول زرعة الفتنة في تونس خاصة ان لديه مراسلين معتمدين في البلاد ...
En continu
نزول جمرة الماء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:39
|18:13
|15:42
|12:39
|06:54
|05:28
|
13°
|12°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|12°-10
|20°-10
|24°-9
|23°-10
|23°-10
Follow @babnet_Tunisie
(108 451) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 58 188) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 53 761) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 439) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 390) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 555) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 943) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 578) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 48 399) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 039) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 300) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 834) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 820) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 549) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 156) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 129) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 38 842) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا''
( 34 632) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 33 386) يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند
( 32 925) السيرة الذاتية لفتحي بالحاج المقت
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: بالوثائق- النائب بشر الشابي: عبير موسي نهبت أموال المحامين وهو ما ينجر عنه السجن عشر سنوات