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العين الإماراتية : حركة الشعب وجهّت رسالة لقيس سعيد لإتخاذ موقف ديبلوماسي تجاه قطر

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
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باب نات - طارق عمراني - نشر موقع بوابة العين الإماراتية مقالا مطولا تحت عنوان "خبراء يكشفون عن أبعاد "مشبوهة" لزيارة تميم إلى تونس" تحدثت فيه عن زيارة أمير قطر تميم بن حمد لتونس و التي وصفتها بالمشبوهة و التي رافقتها موجة من الانتقادات و التشكيك في مصداقية الزيارة و أبعادها المريبة ...
و أضاف المقال بأن مصادر مقربة من قيادة حركة الشعب القومية (18 مقعدا) أكدت للعين بأنها ترفض أن يكون لقطر أي تدخل في عمل حكومة إلياس الفخفاخ وحتى المشاريع التي طرحتها لمساعدة الاقتصاد التونسي هي مشاريع "وهمية " ولا تخدم إلا مصالح الإخوان و شددت المصادر على أن حركة الشعب توجهت برسالة إلى الرئيس قيس سعيد لاتخاذ موقف دبلوماسي تجاه قطر التي أسهمت في تدمير سوريا.

هذا و لم تنف حركة الشعب الى حد اللحظة ما نسب لها عبر هذا الموقع الإماراتي الذي لا طالما حاول زرعة الفتنة في تونس خاصة ان لديه مراسلين معتمدين في البلاد ...


  
  
  

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