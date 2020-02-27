محمد العفاس: ''الفخفاخ علماني متطرف لا يجرم المثلية والعلاقات الجنسية المحرمة ويضع وزيرا مخبرا''

Jeudi 27 Février 2020



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باب نات

- انتقد النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس وذلك في مداخلة له في البرلمان رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ قائلا بانه من صنيعة الاستعمار الفرنسي وانه يحمل افكارا فرنكفونية متطرفة.واضاف العفاس " الفخفاخ يحمل افكارا علمانية عفنة منها السماح بالمثلية الجنسية والمبيت في الفنادق بين رجل ومراة دون عقد زواج" وعدم تجريم الزطلة وتناول الخمور وترى بالمساواة بين الرجل والمراة وانت عاجز عن المساواة بين الجنسين في الحكومة".وتابع محمد العفاس " الفخفاخ متهم بدوره في الفساد بسبب شركته المتعلقة برسكية النفايات متابعا " الوزير شكري بن حسن متورط في التخابر في عهد بن علي واليوم تضعه وزيرا لنا".