تسليم وتسلم المهام بين الشاهد والفخفاخ صباح الجمعة

Jeudi 27 Février 2020



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باب نات

- ينتظم موكب تسليم وتسلم المهام بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلف يوم الجمعة 28 فيفري 2020 على الساعة العاشرة صباحا بدار الضيافة بقرطاج.وكان مجلس نواب الشعب منح فجر اليوم الخميس، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، وذلك بعد ساعات من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية.وصوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77 ، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته.وتم التصويت لفائدة الحكومة عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصلين 142 و143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.