حاتم المليكي: جماعة النهضة الي يقولو علينا فاسدين تو ربّي يحاسبهم ويشوشطهم من شوافر عينيهم

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - أكد الاربعاء 25 ديسمبر، القيادي بحزب قلب تونس، حاتم المليكي ان حزبه لا يعتبر نفسه في معركة وصراع مع حركة النهضة قائلا "احنا ما عندناش عرك ايديولوجي عقيم مع النهضة ونعتبروهم شركاء في الوطن.
وخلال استضافته في برنامج الماتينال على اذاعة شمس أف أم قلل المليكي من أهمية اتهامات بعض قيادات النهضة لقلب تونس ونبيل القروي بالفساد وعلّق متهكما " تو ربي يحاسبهم ويشوشطهم من عينيهم عالكلام الي يقولو فيه".
ونفي المليكي ان حزبه أصبح طرفا سياسيا ضعيفا يتعرض للابتزاز والمساومات بسبب ملفات فساد تتعلق أساسا بنبيل القروي وقال متحديا " أحنا في قلب تونس ما عندناش مناش نخافو ولو ثبت تورط نبيل القروي في الفساد سنكون أول المطالبين بمحاسبته لذلك الّي عندو ملف فساد يجبدو".
وخلال استضافته في برنامج الماتينال على اذاعة شمس أف أم قلل المليكي من أهمية اتهامات بعض قيادات النهضة لقلب تونس ونبيل القروي بالفساد وعلّق متهكما " تو ربي يحاسبهم ويشوشطهم من عينيهم عالكلام الي يقولو فيه".
ونفي المليكي ان حزبه أصبح طرفا سياسيا ضعيفا يتعرض للابتزاز والمساومات بسبب ملفات فساد تتعلق أساسا بنبيل القروي وقال متحديا " أحنا في قلب تونس ما عندناش مناش نخافو ولو ثبت تورط نبيل القروي في الفساد سنكون أول المطالبين بمحاسبته لذلك الّي عندو ملف فساد يجبدو".
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Par:belfahem (Tunisia )
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