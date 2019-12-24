فوج محمد جليل بالمحرس: مخيم ''السلامة'' بقبلي يحقق أهدافه الكشفية والتربوية

Mardi 24 Decembre 2019



باب نات

- وائل الرميلي - وسط انطباع جيد للكشافين المشاركين في أنشطة المخيم، أتمت رابطة الطاهر لجنف و رابطة اليسر النسائية للرواد و الأحباء بفوج محمد جليل للكشافة التونسية بالمحرس، الاحد 22 ديسمبر 2019 بحضور 106 مشاركا، مخيمه الكشفي بإحدى النزل بقبلي.هذا المخيم أطلق عليه" مخيم السلامة" إنطلق يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 ، قد تضمن أنشطة كشفية متنوعة والتي تهدف أساسا إلى التعارف وتعزيز الروح الكشفية من أجل تنمية روح وحب العمل التطوعي في الوسط الاجتماعي .هذا وقد جمع في برنامجه العديد من الفقرات والطقوس الكشفية، إلي جانب حضور فعاليات مهرجان الصحراء في دوز بالدورة 52 و القيام بالرحلات والإستكشاف و زيارة واحات شنني عند العودة والتي تعتبر من أفضل الأماكن سحرا وبهجة في تونس.و حسب القادة المشرفين على التنظيم الذين أكدوا أن كافة إطار المخيم عملوا من أجل إذلال كل الصعوبات التي اعترضتهم وذلك من أجل إنجاح مخيمهم ورسم الفرحة على وجوه مشتركيهم بالإضافة فإن هذا المخيم يعتبر نموذجيا قد حقق أهدافه الكشفية والتربوية من خلال كلمات الشكر والإعجاب التي تلقاها من قبل الأولياء والكشافين.وفي متابعة لأنشطة الداخلية والخرجات لاحظنا انصهار كافة المشاركين في البرمجة بتناغم جماعي تسودها أجواء الاستمتاع والفرح والألفة والتّفاعل تعكسُ مجهُود الأنشطة والتأطير داخل الفوج .