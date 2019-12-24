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العجمي الوريمي : الناس التي برهنت انها نجوم المزايدات في البلاتوات التلفزية لم يكونوا رجال دولة

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي في مداخلة على قناة حنبعل ان الاطراف التي برهنت انها نجوم المزايدات في البلاتوات التلفزية لم يكونوا رجال دولة.
واضاف الوريمي " سندع المجال لرجال مستقلين والى كفاءات وطنية قادرة على الخروج بالبلاد من الوضعية السيئة الحالية.
وتابع العجمي الوريمي " منحنا الفرصة للاحزاب التي تدعي الثورية واليوم سنعطي الفرصة للمستقلين والكفاءات مضيفا " الحبيب الجملي لن يخضع في المستقبل للابتزاز.


وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عقد الإثنين 23 ديسمبر، ندوة صحفية حول مسار تشكيل الحكومة خاصة بعد تراجع التيار الديمقراطي وحركة الشعب عن المشاركة في الحكومة رغم الاستجابة لشروطهم.

وأعلن رئيس الحكومة المكلف أنه وعلى ضوء تعثر المشاورات مع الأحزاب قرر انه سيشكل حكومة متكونة من شخصيات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب بما فيها حركة النهضة.


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194909

Bensa94  (France)  |Mardi 24 Decembre 2019 à 10h 54m |           
Ennahda est au gouvernement depuis 8 ans,
elle a toujours trouvé un bouc émissaire pour lui faire porter la responsabilité de l’échec.
Mais cette fois les partenaires de ennahda ne veulent se faire piéger comme les autres, ils sont exigeants et veulent un engagement clair de ennahda, ce que ennahda refuse



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