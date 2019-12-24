Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي في مداخلة على قناة حنبعل ان الاطراف التي برهنت انها نجوم المزايدات في البلاتوات التلفزية لم يكونوا رجال دولة.
واضاف الوريمي " سندع المجال لرجال مستقلين والى كفاءات وطنية قادرة على الخروج بالبلاد من الوضعية السيئة الحالية.
وتابع العجمي الوريمي " منحنا الفرصة للاحزاب التي تدعي الثورية واليوم سنعطي الفرصة للمستقلين والكفاءات مضيفا " الحبيب الجملي لن يخضع في المستقبل للابتزاز.
وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عقد الإثنين 23 ديسمبر، ندوة صحفية حول مسار تشكيل الحكومة خاصة بعد تراجع التيار الديمقراطي وحركة الشعب عن المشاركة في الحكومة رغم الاستجابة لشروطهم.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف أنه وعلى ضوء تعثر المشاورات مع الأحزاب قرر انه سيشكل حكومة متكونة من شخصيات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب بما فيها حركة النهضة.
واضاف الوريمي " سندع المجال لرجال مستقلين والى كفاءات وطنية قادرة على الخروج بالبلاد من الوضعية السيئة الحالية.
وتابع العجمي الوريمي " منحنا الفرصة للاحزاب التي تدعي الثورية واليوم سنعطي الفرصة للمستقلين والكفاءات مضيفا " الحبيب الجملي لن يخضع في المستقبل للابتزاز.
وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عقد الإثنين 23 ديسمبر، ندوة صحفية حول مسار تشكيل الحكومة خاصة بعد تراجع التيار الديمقراطي وحركة الشعب عن المشاركة في الحكومة رغم الاستجابة لشروطهم.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف أنه وعلى ضوء تعثر المشاورات مع الأحزاب قرر انه سيشكل حكومة متكونة من شخصيات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب بما فيها حركة النهضة.
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Par:bensa94 (France )
Sur: العجمي الوريمي : الناس التي برهنت انها نجوم المزايدات في البلاتوات التلفزية لم يكونوا رجال دولة