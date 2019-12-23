Radio Babnet Tunisie On Air: Aziza Jalel - Mestaniyak  

إعلان تونس للسّلام... لحلّ شامل للخلاف اللّيبي

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج بممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية لتباحث الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, يلتئم هذا الاجتماع على إثر تفويض لرئيس الدولة من المجلس الأعلى للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد.


ويأتي هذا التفويض وفق نفس البلاغ لما لمسه أعضاء المجلس لدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد من مؤازرة للشعب الليبي في محنته، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأطراف وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية وعن لغة السلاح.


وأصدرت رئاسة الجمهورية البلاغ التالي:

بسم الله الرّحمان الرّحيم وبه نستعين

الصلاة والسّلام على سيّدنا محمّد خاتم الأنبياء والمرسلين

استقبل فخامة رئيس الجمهوريّة التونسية الأستاذ قيس سعيّد، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج تونس، مجموعة من النّخب اللّيبيّة من مختلف المكوّنات الاجتماعيّة والطّيف السّياسي اللّيبي في إطار "المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية"، حيث تناول اللّقاء آخر المستجدّات على السّاحة اللّيبيّة وأفق الحلّ السّياسي في القطر الشّقيق.

وقد أجمع الحاضرون على تفويض فخامة الرّئيس على رعايته لحلّ شامل للخلاف اللّيبي وفقا للرّؤية والمبادئ التّالية:

1- دعوة كلّ الليبيين للجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التّوصل إلى صيغة توافقيّة للخروج من الأزمة اللّيبيّة الرّاهنة في إطار الاتفاق السّياسي اللّيبي واحترام الشّرعية الدّوليّة، وذلك بالانتقال من هذه الشّرعيّة إلى الشّرعيّة اللّيبيّة التي ترتكز على مشروعيّة شعبيّة.


2- تأكيد على أنّ الحلّ في ليبيا لن يكون إلّا ليبيّا – ليبيّا دون إقصاء أو تهميش لأيّ طرف مهما كانت انتماءاته السياسيّة أو الفكريّة أو المنطقة التي ينتمي إليها تحت سقف نظام مدني في دولة ليبيّة موحّدة، ودعم جهود المصالحة الوطنيّة الشّاملة.


3- العمل على الإعداد لمؤتمر ليبي تأسيسي يضمّ كلّ مكوّنات الطّيف السّياسي والاجتماعي واعتماد قانون مصالحة وطنيّة شاملة وتنظيم انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة ومحليّة حرّة ونزيهة.


4- يهدف هذا المسعى إلى عودة الأمن والاستقرار للشّعب اللّيبي الشّقيق وحقن دماء أبنائه الزّكيّة في ظلّ وطن موحّد تحفظ فيه الحقوق والحرّيات وتحترم فيه سيادة الوطن والسّيادة الكاملة للدّولة اللّيبيّة.

حفظ الله البلدين والشّعبين الشّقيقتين تونس وليبيا.

  
  
     
  

rtt-c739ddcfe4872e4b317382c2a9d99bf9-2019-12-23 20:58:05






2 de 2 commentaires pour l'article 194888

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 23 Decembre 2019 à 21h 13m |           
هذا الكلام لا يقبله لا حفتر و لا زبانيته السيسي و بن سلمان و لا محمد بن زايد يريدنها حكومة عسكرية تحت سلطة حفتر كما هو الحال في مصر

Mandhouj  (France)  |Lundi 23 Decembre 2019 à 21h 11m |           
مبادرة نتمنى لها النجاح .



En continu

الاثنين 23 ديسمبر 2019 | 26 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:09 14:50 12:25 07:29 05:56
15°
 14° % 62 :الرطــوبة
تونــس 14°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
14°-1417°-1420°-1418°-1116°-10
  • Avoirs en devises
    18925,8

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,15465 DT        1$ =2,83466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   563,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1577132332|194888 2310|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires