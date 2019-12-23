بلدية تونس توقع غدا على المصادقة على مشاريع القرب المبرمجة لسنة 2020 بقيمة 10 مليون دينار

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - تنظم بلدية تونس الجلسة العامة الثانية للمخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2020 بحضور أعضاء المجلس البلدي والمواطنين والمجتمع المدني وبرئاسة سعاد عبد الرحيم رئيسة البلدية وشيخة المدينة، وذلك يوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري بقصر البلدية بالقصبة.
وسيتم خلال الجلسة عرض مشاريع القرب التي وقع تقديمها والتصويت عليها من قبل المواطنين خلال جلسات المناطق لـ15 دائرة بلدية التابعة لبلدية تونس وتقدر قيمة الاعتمادات الجملية المخصصة اليها 10 مليون دينار.
وتتمثل المشاريع أساسا في تعبيد وتهيئة الطرقات وفي التنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار والمناطق الخضراء في المناطق السكنية وغيرها من المشاريع الأخرى.
وكما سيتم بالمناسبة عرض مدى تقدم انجاز مشاريع القرب المندرجة ضمن مخطط الاستثمار التشاركي لسنة 2019.
وسيتم خلال الجلسة عرض مشاريع القرب التي وقع تقديمها والتصويت عليها من قبل المواطنين خلال جلسات المناطق لـ15 دائرة بلدية التابعة لبلدية تونس وتقدر قيمة الاعتمادات الجملية المخصصة اليها 10 مليون دينار.
وتتمثل المشاريع أساسا في تعبيد وتهيئة الطرقات وفي التنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار والمناطق الخضراء في المناطق السكنية وغيرها من المشاريع الأخرى.
وكما سيتم بالمناسبة عرض مدى تقدم انجاز مشاريع القرب المندرجة ضمن مخطط الاستثمار التشاركي لسنة 2019.
En continu
- 12:31 من سيحكم تونس!!؟؟
- 12:22 تصبحون على ندم
- 10:21 بوبكر يعود للميكرو
- Hier 20:08 داروا ، داروا و رجعوا لقلب تونس
- Hier 18:48 ما يحدث هو حراك تياسة لا شان له بالسياسة
- Hier 18:43 الشيخ التكتاك جاء شكون يتكتك أكثر منو ..
- Hier 15:41 من فم البير و لا من قاعو...
- Hier 12:45 تعديل وزاري يشمل 10 حقائب بمصر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:42
|17:09
|14:50
|12:25
|07:29
|05:56
|
18°
|17°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
9.8 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-13
|17°-14
|19°-14
|19°-13
|17°-11
Follow @babnet_Tunisie
( 97 396) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 73 020) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 54 253) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 50 537) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 672) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 44 388) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 42 744) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 42 720) جوهر بن مبارك: جنّ جنونهم ان يتولى
( 42 625) ليلة سقوط ''التيار'' بشعار ''ناس ل
( 41 411) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 910) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 229) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 808) سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجر
( 39 567) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 274) عبد اللطيف العلوي: نعتذر للحمقى وا
( 38 225) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 734) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 445) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 36 012) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
( 35 919) عماد الدايمي: الشاهد يستعد للقيام
Par:lechef ( )
Sur: ليلة رعب عاشها 3 ألاف مسافر على باخرة ''تانيت''... شركة الملاحة توضّح وتعتذر