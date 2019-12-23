بلدية تونس توقع غدا على المصادقة على مشاريع القرب المبرمجة لسنة 2020 بقيمة 10 مليون دينار

Lundi 23 Decembre 2019



باب نات

- تنظم بلدية تونس الجلسة العامة الثانية للمخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2020 بحضور أعضاء المجلس البلدي والمواطنين والمجتمع المدني وبرئاسة سعاد عبد الرحيم رئيسة البلدية وشيخة المدينة، وذلك يوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري بقصر البلدية بالقصبة.وسيتم خلال الجلسة عرض مشاريع القرب التي وقع تقديمها والتصويت عليها من قبل المواطنين خلال جلسات المناطق لـ15 دائرة بلدية التابعة لبلدية تونس وتقدر قيمة الاعتمادات الجملية المخصصة اليها 10 مليون دينار.وتتمثل المشاريع أساسا في تعبيد وتهيئة الطرقات وفي التنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار والمناطق الخضراء في المناطق السكنية وغيرها من المشاريع الأخرى.وكما سيتم بالمناسبة عرض مدى تقدم انجاز مشاريع القرب المندرجة ضمن مخطط الاستثمار التشاركي لسنة 2019.