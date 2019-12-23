ليلة رعب عاشها 3 ألاف مسافر على باخرة ''تانيت''

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - أكّد الاثنين 23 ديسمبر النائب السابق، بشير النفزي أن المسافرين على متن باخرة تانيت عاشوا ليلة رعب مليئة بالصراخ والعويل في ظل الأحوال الجوية المضطربة والرياح العاتية والأمواج العالية.
وأشار النفزي إلى أن الباخرة نجت بأعجوبة من الغرق وقال "كدنا نستفيق على وقع كارثة وطنية مفادها غرق الباخرة "تانيت"' و على متنها ثلاثة آلاف مسافر و ألف ومائتي سيارة لولا ألطاف الله".
وتابع قائلا " السبب هو إستهتار "اللا"مسؤولين التونسيين بحياة الناس " موضحا أن صورة الحادثة تتمثل في إصرار طاقم الباخرة على مغادرة ميناء جنوة رغم تحذيرات الإيطاليين من خطورة الإبحار.
وأضاف " كل البواخر عادت لهذا الميناء و تأجيل الإبحار، إلا الباخرة التونسية و التي ضربت بعرض الحائط كل التحذيرات و التنبيهات و غامرت بأرواح الركاب فقط حتى لا تضطر الشركة "الوطنية" لدفع معاليم رسو إظافية في ميناء جنوة".
وأشار النفزي إلى أن الباخرة نجت بأعجوبة من الغرق وقال "كدنا نستفيق على وقع كارثة وطنية مفادها غرق الباخرة "تانيت"' و على متنها ثلاثة آلاف مسافر و ألف ومائتي سيارة لولا ألطاف الله".
وتابع قائلا " السبب هو إستهتار "اللا"مسؤولين التونسيين بحياة الناس " موضحا أن صورة الحادثة تتمثل في إصرار طاقم الباخرة على مغادرة ميناء جنوة رغم تحذيرات الإيطاليين من خطورة الإبحار.
وأضاف " كل البواخر عادت لهذا الميناء و تأجيل الإبحار، إلا الباخرة التونسية و التي ضربت بعرض الحائط كل التحذيرات و التنبيهات و غامرت بأرواح الركاب فقط حتى لا تضطر الشركة "الوطنية" لدفع معاليم رسو إظافية في ميناء جنوة".
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Par:jamjam (Tunisia )
Sur:L’arbitrage international coûte trop cher à la Tunisie, qui ignore comment fonctionne ce système