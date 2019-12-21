جوهر بن مبارك: جنّ جنونهم ان يتولى اثنين من ابناء الشعب لا يملكان لوبيات و نفوذ المال و الدعاية المساهمة البسيطة في صناعة السياسات

Samedi 21 Decembre 2019
باب نات - عبر رئيس الحكومة الأسبق والمستشار السابق لرئاسة الجمهورية الحبيب الصيد، عن استغرابه من دور الوساطة الذي يقوم به أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تقريب وجهات النظر في إطار مشاورات تشكيل الحكومة.
وقال الصيد في مداخلة عبر امواج اذاعة شمس اف ام وكأن جوهر بن مبارك رئيس حكومة مُكلف بالنظر إلى الدور الذي يلعبه " مشيرا الى انه أنه لا عيب في القيام بوساطة لكن يجب على كل طرف أي يلعب دوره الموكول له.
واكد الحبيب الصيد أن رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي لم يُفوض أمره ولم يتخلى عن دوره وان عليه القيام بجهود تقريب الرؤى.
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وفي المقابل اصدر استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك توضيحا حول وساطته بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة.
وقال جوهر بن مبارك " ان دوره ينحصر في التشجيع على خلق مناخ إيجابي بين الأطراف المفاوضة و بينها و بين رئيس الحكومة المكلّف..
وصباح السبت كتب جوهر بن مبارك التدوينة التالية:
"جنّ جنونهم ان يتولى اثنين من ابناء الشعب العاديين لا يملكان لوبيات و نفوذ المال و الدعاية المساهمة حتّى البسيطة في صناعة السياسات. تعوّدوا ان هذه المهام من احتكار المخازنية و الأكابرية. لن يستوعبوا فعقولهم تكلّست و أزمنتهم انتهت."
وقال الصيد في مداخلة عبر امواج اذاعة شمس اف ام وكأن جوهر بن مبارك رئيس حكومة مُكلف بالنظر إلى الدور الذي يلعبه " مشيرا الى انه أنه لا عيب في القيام بوساطة لكن يجب على كل طرف أي يلعب دوره الموكول له.
واكد الحبيب الصيد أن رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي لم يُفوض أمره ولم يتخلى عن دوره وان عليه القيام بجهود تقريب الرؤى.
اقرأ أيضا: جوهر الثائر الناعم الهادئ
وفي المقابل اصدر استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك توضيحا حول وساطته بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة.
وقال جوهر بن مبارك " ان دوره ينحصر في التشجيع على خلق مناخ إيجابي بين الأطراف المفاوضة و بينها و بين رئيس الحكومة المكلّف..
وصباح السبت كتب جوهر بن مبارك التدوينة التالية:
"جنّ جنونهم ان يتولى اثنين من ابناء الشعب العاديين لا يملكان لوبيات و نفوذ المال و الدعاية المساهمة حتّى البسيطة في صناعة السياسات. تعوّدوا ان هذه المهام من احتكار المخازنية و الأكابرية. لن يستوعبوا فعقولهم تكلّست و أزمنتهم انتهت."
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