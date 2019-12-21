مساء اليوم ... مهدي عياشي ينافس على لقب ''The Voice''

Samedi 21 Decembre 2019
باب نات - تمكن المتسابق التونسي في برنامج "The Voice" مهدي عياشي من التأهل للحلقة النهائية والمنافسة على لقب أحلى صوت بفضل تصويت الجمهور بعد منافسة كبيرة السبوع الماضي مع زميله في فريق راغب علامة ميشال شلهوب.
ويتنافس على اللقب مساء اليوم التونسي مهدي عياشي من فريق راغب، والمصرية إيمان عبد الغني من فريق أحلام، والمغربي فهد مفتخر من فريق حماقي، والمغربي رضوان الأسمر من فريق سميرة.
للتصويت لمهدي عياشي ابعث 11 على الرقم 85588
وكان الفنان راغب علامة أشاد بالمشترك مهدي عياشي، ضمن فريقه ببرنامج “ذا فويس” في موسمه الخامس، عقب تألقه في غناء “كل ده كان ليه” للراحل الموسيقار محمد عبدالوهاب. وعقب علامة بعد انتهاء عياشي من الغناء بأنه غنى بكل سلاسة وحرفية، وأكد أن محمد عبد الوهاب إذا كان على قيد الحياة لكان تبنى موهبة عياشي، ونفذ له أعمال فنية وأغاني كثُر.
وخلال مداخلتها في برنامج صباح الناس يوم الجمعة، عبّرت هاجر زوجة مهدي العياشي المتؤهل لنهائي برنامج The Voice الذي يبث مساء اليوم عن تفاؤلها وتفاؤل مهدي بخصوص النتيجة النهائية، رغم وجود كل من مصر والمغرب في النهائي مما يجعل المعادلة ''عدديا'' صعبة.
وأكدت هاجر أن مهدي تمسّك و''حارب'' حتى تكون الأغنية التونسية حاضرة في حلقة اليوم، داعية التونسيين إلى التصويت له بكثافة.. "
ويجلس على منصة “ذا فويس” أربعة مدربين وهم الفنان راغب علامة، محمد حماقي، سميرة سعيد، أحلام الشامسي، كلٌ منهم يعطي من خبرته وقدراته لمشتركيه، حتى يصل بهم إلى بر الأمان وهو الفوز باللقب، وتخرجهم من البرنامج يمتلكون خبرة واسعة يرتكزون عليها وتكون الشرارة التي يبدئون بها مشوارهم الفني. ويُعرض برنامج “ذا فويس” في موسمه الخامس، على شاشة MBC1، في تمام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت تونس.
ويتنافس على اللقب مساء اليوم التونسي مهدي عياشي من فريق راغب، والمصرية إيمان عبد الغني من فريق أحلام، والمغربي فهد مفتخر من فريق حماقي، والمغربي رضوان الأسمر من فريق سميرة.
للتصويت لمهدي عياشي ابعث 11 على الرقم 85588
وكان الفنان راغب علامة أشاد بالمشترك مهدي عياشي، ضمن فريقه ببرنامج “ذا فويس” في موسمه الخامس، عقب تألقه في غناء “كل ده كان ليه” للراحل الموسيقار محمد عبدالوهاب. وعقب علامة بعد انتهاء عياشي من الغناء بأنه غنى بكل سلاسة وحرفية، وأكد أن محمد عبد الوهاب إذا كان على قيد الحياة لكان تبنى موهبة عياشي، ونفذ له أعمال فنية وأغاني كثُر.
وخلال مداخلتها في برنامج صباح الناس يوم الجمعة، عبّرت هاجر زوجة مهدي العياشي المتؤهل لنهائي برنامج The Voice الذي يبث مساء اليوم عن تفاؤلها وتفاؤل مهدي بخصوص النتيجة النهائية، رغم وجود كل من مصر والمغرب في النهائي مما يجعل المعادلة ''عدديا'' صعبة.
وأكدت هاجر أن مهدي تمسّك و''حارب'' حتى تكون الأغنية التونسية حاضرة في حلقة اليوم، داعية التونسيين إلى التصويت له بكثافة.. "
ويجلس على منصة “ذا فويس” أربعة مدربين وهم الفنان راغب علامة، محمد حماقي، سميرة سعيد، أحلام الشامسي، كلٌ منهم يعطي من خبرته وقدراته لمشتركيه، حتى يصل بهم إلى بر الأمان وهو الفوز باللقب، وتخرجهم من البرنامج يمتلكون خبرة واسعة يرتكزون عليها وتكون الشرارة التي يبدئون بها مشوارهم الفني. ويُعرض برنامج “ذا فويس” في موسمه الخامس، على شاشة MBC1، في تمام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت تونس.
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Par:karimyousef (France )
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