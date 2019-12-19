عماد الدايمي: الشاهد يستعد للقيام بكارثة وطنية يوم الإثنين

Jeudi 19 Decembre 2019
باب نات - قال الأربعاء 18 ديسمبر، النائب السابق عماد الدايمي، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يستعد للقيام بكارثة وطنية يوم الإثنين المقبل.
وأوضح الدايمي أن الشاهد قرر تدشين الخط الأول لمشروع السكة الحديدية السريعة يوم الإثنين المقبل رغم ان المشروع مازال يتطلب من 6 الي 8 اشهر ليكون جاهزا.
وشدد الدايمي على أن تدشين المشروع قبل انتهاء الاشغال جريمة خطيرة وعدّد في هذا السياق المخاطر التي ستنجر عن هذا التدشين الوهمي والتحيل على التونسيين حسب تعبيره مهددا بمقاضاة الشاهد.
استعدادادات حثيثة لإجراء الاختبارات التجريبية
وكانت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة أعلنت أنها تستعد خلال الأسابيع القادمة لإجراء الاختبارات التجريبية للقطارات الكهربائية الجديدة الخاصة بالخط E الرابط بين العاصمة وسيدي حسين السيجومي، والتي ستجري بمسار الخط "د" الرابط بين العاصمة ومنطقة القباعة من معتمدية وادي الليل على مسافة 12.2 كلم، نظرا لانسياب أرضيته وتواصل مساره دون جسور ، حسب تصريح مديرة الاتصال والجوانب الاجتماعية بالشركة".
وتنطلق العملية الفنية طوال مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، وذلك من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء طيلة أيام الأسبوع ، ماعدا يومي السبت والأحد وبتواتر للقطارات كل 20 دقيقة، حسب تصريحها.
وأشارت الى أن هذه العملية تأتي استعدادا لتشغيل الخط E الذي سينطلق من وسط العاصمة إلى بوقطفة سيدي حسين بطول 6.3 كلم، وستسبقها عملية تحسيس واسعة لفائدة المواطنين في المناطق القريبة من مسار خط منوبة حول شروط السلامة والمحاذير المتعلقة بالاختبارات التجريبية.
وأوضح الدايمي أن الشاهد قرر تدشين الخط الأول لمشروع السكة الحديدية السريعة يوم الإثنين المقبل رغم ان المشروع مازال يتطلب من 6 الي 8 اشهر ليكون جاهزا.
وشدد الدايمي على أن تدشين المشروع قبل انتهاء الاشغال جريمة خطيرة وعدّد في هذا السياق المخاطر التي ستنجر عن هذا التدشين الوهمي والتحيل على التونسيين حسب تعبيره مهددا بمقاضاة الشاهد.
استعدادادات حثيثة لإجراء الاختبارات التجريبية
وكانت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة أعلنت أنها تستعد خلال الأسابيع القادمة لإجراء الاختبارات التجريبية للقطارات الكهربائية الجديدة الخاصة بالخط E الرابط بين العاصمة وسيدي حسين السيجومي، والتي ستجري بمسار الخط "د" الرابط بين العاصمة ومنطقة القباعة من معتمدية وادي الليل على مسافة 12.2 كلم، نظرا لانسياب أرضيته وتواصل مساره دون جسور ، حسب تصريح مديرة الاتصال والجوانب الاجتماعية بالشركة".
وتنطلق العملية الفنية طوال مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، وذلك من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء طيلة أيام الأسبوع ، ماعدا يومي السبت والأحد وبتواتر للقطارات كل 20 دقيقة، حسب تصريحها.
وأشارت الى أن هذه العملية تأتي استعدادا لتشغيل الخط E الذي سينطلق من وسط العاصمة إلى بوقطفة سيدي حسين بطول 6.3 كلم، وستسبقها عملية تحسيس واسعة لفائدة المواطنين في المناطق القريبة من مسار خط منوبة حول شروط السلامة والمحاذير المتعلقة بالاختبارات التجريبية.
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Par:Nouri (Switzerland )
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