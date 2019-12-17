العلوي: شق الغنوشي في النهضة كان مستعدا ان يعطي الحكومة للشيطان ولا يعطيه للشق الاخر

Mardi 17 Decembre 2019



باب نات

- قال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على قناة حنبعل ان حركة النهضة كانت مستعدة ان تعطي الحكومة للشيطان و لا تعطيها لاحد من داخلها.واضاف العلوي " عاتبنا في مرحلة ما التيار الديمقراطي لانه تمسك بمواقفه فيما يتعلق بشروط الدخول للحكومة ولكن في المقابل شقوق النهضة تورطت في الازمة.وتابع عبد اللطيف العلوي " دعمنا شخصية عبد اللطيف المكي لرئاسة الحكومة خاصة وانه يتمتع بالاحترام من قبل التيار وحركة الشعب ولكن شق اخر في النهضة " يعرف بالماكينة" يرفض هذا الامر.واكد العلوي ان حركة الشعب تريد ان يتوقف مسار المفاوضات وذلك لدعم مقترح مقترح حكومة الرئيس.