العلوي: شق الغنوشي في النهضة كان مستعدا ان يعطي الحكومة للشيطان ولا يعطيه للشق الاخر

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - قال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على قناة حنبعل ان حركة النهضة كانت مستعدة ان تعطي الحكومة للشيطان و لا تعطيها لاحد من داخلها.
واضاف العلوي " عاتبنا في مرحلة ما التيار الديمقراطي لانه تمسك بمواقفه فيما يتعلق بشروط الدخول للحكومة ولكن في المقابل شقوق النهضة تورطت في الازمة.
وتابع عبد اللطيف العلوي " دعمنا شخصية عبد اللطيف المكي لرئاسة الحكومة خاصة وانه يتمتع بالاحترام من قبل التيار وحركة الشعب ولكن شق اخر في النهضة " يعرف بالماكينة" يرفض هذا الامر.
واكد العلوي ان حركة الشعب تريد ان يتوقف مسار المفاوضات وذلك لدعم مقترح مقترح حكومة الرئيس.
اقرأ أيضا: بولبابه سالم: شق الغنوشي يرفض التيار... و يريد قلب تونس
واضاف العلوي " عاتبنا في مرحلة ما التيار الديمقراطي لانه تمسك بمواقفه فيما يتعلق بشروط الدخول للحكومة ولكن في المقابل شقوق النهضة تورطت في الازمة.
وتابع عبد اللطيف العلوي " دعمنا شخصية عبد اللطيف المكي لرئاسة الحكومة خاصة وانه يتمتع بالاحترام من قبل التيار وحركة الشعب ولكن شق اخر في النهضة " يعرف بالماكينة" يرفض هذا الامر.
واكد العلوي ان حركة الشعب تريد ان يتوقف مسار المفاوضات وذلك لدعم مقترح مقترح حكومة الرئيس.
اقرأ أيضا: بولبابه سالم: شق الغنوشي يرفض التيار... و يريد قلب تونس
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