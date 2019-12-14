بين العوينة والبحيرة.. القبض على ''ولد الدزيري'' وشريكه اكبرمروجا مخدرات وحجز كميات من الزطلة والاموال بحوزتهما..

Samedi 14 Decembre 2019



باب نات

- تمكن ليلة امس أعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بالبحيرة من القبض على مروج المخدرات المكنى بولد الدزيري وفي حقه 4 مناشير تفتيش من أجل ترويج المخدرات .هذا وتم إيقاف شاب في العقد الثاني من عمره كان برفقته و بصدد ترويج المخدرات بجهة "البرايكية" العوينة وبتفتيشهما تم حجز كمية من المخدرات و آلاة حادة مخصص لقص المخدرات و مبلغ مالي متأتى من تجارة المخدرات و هاتفين جوالين .باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر في الغرض.