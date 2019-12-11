سعيد الجزيري: نعتوني بالصهيوني وعدو الله والمنافق بسبب رفضي صندوق الزكاة

Mercredi 11 Decembre 2019
باب نات - قال رئيس حزب الرحمة والنائب بالبرلمان سعيد الجزيري في فيديو نشره على صفحته الرسمة على الفايسبوك انه وحزبه ضد مشروع احداث صندوق الزكاة مؤكدا تعرض الى حملة شرسة بسبب موقفه الرافض للصندوق متهما من أسماهم بالذباب الازرق بالوقوف ورائها .
وافاد سعيد الجزيري انه تعرض أيضا للسب والشتم وأنه تم نعته بأبشع النعوت منها يا "صهيوني" يا "منافق" يا "عدو الله" .
وقال سعيد الجزيري انه مستغرب من التناقض بين من يساند ميزانية تقدر بـ47 مليار دينار ثم يقول ان هذه الميزانية لم تعتني بالفئات الضعيفة ويستندون في ذلك لاقتراح احداث صندوق الزكاة.
وقال الجزيري انه ضد ان تقدم اموال الزكاة للدولة فالزكات للناس واصفا مشروع صندوق الزكاة بفكرة مضطربة واضاف سعيد الجزيري "انه رغم صبغتها الوجوبية غير ان اصحاب الفكرة يقولون ان المساهمة في صندوق الزكاة اختيارية معتبرا أن ذلك يتناقض مع الزامية الزكاة في الشريعة الاسلامية داعيا اصحاب هذا المشروع الى اطلاق تسمية اخرى عليه غير صندوق الزكاة.
واكد سعيد الجزيري ان الصندوق لا يختلف عن صندوق 26-26 في فترة بن علي...
وافاد سعيد الجزيري انه تعرض أيضا للسب والشتم وأنه تم نعته بأبشع النعوت منها يا "صهيوني" يا "منافق" يا "عدو الله" .
وقال سعيد الجزيري انه مستغرب من التناقض بين من يساند ميزانية تقدر بـ47 مليار دينار ثم يقول ان هذه الميزانية لم تعتني بالفئات الضعيفة ويستندون في ذلك لاقتراح احداث صندوق الزكاة.
وقال الجزيري انه ضد ان تقدم اموال الزكاة للدولة فالزكات للناس واصفا مشروع صندوق الزكاة بفكرة مضطربة واضاف سعيد الجزيري "انه رغم صبغتها الوجوبية غير ان اصحاب الفكرة يقولون ان المساهمة في صندوق الزكاة اختيارية معتبرا أن ذلك يتناقض مع الزامية الزكاة في الشريعة الاسلامية داعيا اصحاب هذا المشروع الى اطلاق تسمية اخرى عليه غير صندوق الزكاة.
واكد سعيد الجزيري ان الصندوق لا يختلف عن صندوق 26-26 في فترة بن علي...
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Par:lechef (Tunisia )
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